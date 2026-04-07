Ömer Çelik: Barış İçin Bölgesel İşbirliği Şart

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, ABD'nin iki aşamalı planına ve İran'ın 'ateşkesi reddediyoruz, kalıcı barış istiyoruz' açıklamasına değinerek, savaşın arka planında lobi kavgaları olduğunu belirtti. İran'ın saldırıya uğradığını ve kalıcı barış istediğini vurgulayan Çelik, bu durumun bölgesel bir sorun haline geldiğini, çözümün bölgesel güvenlik mimarisini gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki bir masanın ağırlığının farklı olabileceğini ifade etti. İran'ın mağdur, ABD- İsrail'in saldırgan taraf olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu ilkeden geri adım atmadığını ve mazlumun mezhebine bakmadığını dile getirdi. İsrail'in saldırganlığının küresel krizlere yol açtığını belirten Çelik, Batı basınının Kürt örgütleri konusunda yanlış bir algı yarattığını söyledi.

Çelik, İsrail'in ABD politikası üzerindeki etkisini dünya barışı için tehdit olarak nitelendirdi ve İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasını eleştirdi. İran'dan Türk hava sahasına yönelen füzeleri kınayarak, failin bilindiğini ve Türkiye'nin güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını vurguladı. ABD-İsrail saldırısını haksız ve hukuksuz bulan Çelik, yaklaşan NATO Zirvesi'nin kritik olacağını, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade etti.