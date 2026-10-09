Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acını paylaştı - Son Dakika
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Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acını paylaştı

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Mersin'deki bir sitede 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Taş'ı yakınları teskin ederken, törene Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği görüldü.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazede dikkat çeken detay! <a class='keyword-sd' href='/sedat-peker/' title='Sedat Peker'>Sedat Peker</a> de Atilla Taş'ın acını paylaştı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR 

Eşiyle yaşadığı ayrılık sürecinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ihtimali üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Tören için Mezitli Mezarlığı'na getirilen cenazeye Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları, müzisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğulan baba Atilla Taş'ı yakınları ve dostları güçlükle teskin etti. Sezen Taş'ın naaşı kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acını paylaştı

SEDAT PEKER'DEN ÇELENK

Siyasilerden ve sanat dünyasından pek çok ismin taziye mesajı ilettiği törende, Sedat Peker'in de cenazeye çelenk göndererek Atilla Taş'ın acısını paylaştığı görüldü.

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Sedat PekerAtilla TaşMersinGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    normal bir toplum değiliz. bu kesin 1 0 Yanıtla
  • BAYCAN BAYCAN:
    Sedat Abim 1 0 Yanıtla
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