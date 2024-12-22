Cenin'de İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de bir Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Gerilim sürüyor.

22.12.2024 12:23
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RAMALLAH, 22 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 37 yaşındaki bir Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kızılay Derneği, Cenin'in doğusundaki Fakua köyünden bir Filistinlinin cansız bedenini hastaneye kaldırdıklarını bildirdi.

Köy meclisi başkanı Barakat el-Omari, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Hüseyin Haddur isimli Filistinlinin, köy toprakları üzerine inşa edilen bariyerin yakınında vurulduğunu ve İsrail güçlerinin, karnından vurdukları Haddur'u kanlar içinde ölüme terk ettiğini söyledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Raşaydeh'in, sabah babasıyla birlikte koyunları otlattığı Beytüllahim'in güneydoğusunda, İsrail ordusunun bıraktığı bir mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'den olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batı Şeria, 7 Ekim 2023'ten bu yana tırmanan gerilime sahne oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun açtığı ateş ve düzenlediği bombardımanlar sonucunda Batı Şeria'da 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Cenin'de İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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