Cenin Mülteci Kampı'ndaki Bombalamalar Vahşet

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda evleri havaya uçurmasını vahşet olarak nitelendirdi ve bunun Gazze Şeridi'ndeki yıkımı yansıttığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail güçlerinin Cenin ve Tulkerim kamplarında gerçekleştirdiği bombalamalar ve son olarak Cenin mülteci kampındaki mahalleleri havaya uçurması, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı yıkımın boyutunu yansıtan vahşi bir sahneyi temsil ediyor. Bu, Filistin halkına karşı yürütülen imha ve yerinden etme savaşının tezahürlerinden birini somutlaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini havaya uçurarak Filistin halkını tehcir etmeye çalışması suçundan sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da insanlığa karşı suç işlediğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne derhal müdahale etme çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle de Cenin'e saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin'de 21 evi havaya uçurmuştu.