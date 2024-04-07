Çeşme Belediye Başkanı 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak

Güncel

11: 00 - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gündoğdu Meydanı'ndan başlayacak 2. İzmir Otizm Yürüyüşü'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.00 - Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yönelik itirazları görüşmek üzere toplanacak.

15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerin de katılımıyla " Hatay'ın İradesine Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde basın açıklaması yapacak.

İstanbul'da Filistin'e destek gösterinde İsrail'le ticaretin kesilmesini isteyen gençlerin eylemine polisin sert müdahalesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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