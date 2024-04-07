Çeşme Belediye Başkanı 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Belediye Başkanı 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak.

07.04.2024 09:01  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11: 00 - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gündoğdu Meydanı'ndan başlayacak 2. İzmir Otizm Yürüyüşü'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.00 - Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yönelik itirazları görüşmek üzere toplanacak.

15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerin de katılımıyla " Hatay'ın İradesine Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde basın açıklaması yapacak.

İstanbul'da Filistin'e destek gösterinde İsrail'le ticaretin kesilmesini isteyen gençlerin eylemine polisin sert müdahalesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Lal Denizli, Alaçatı, Çeşme, Etkinlikler, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
08:43 İçişleri Bakanı: Mahzen-26 Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı İçişleri Bakanı: Mahzen-26 Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara ’’hodri meydan’’ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 09:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement