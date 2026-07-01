Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme\'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı
01.07.2026 23:22
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, sahil güvenlik tarafından 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, durdurulan bottaki 1'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Babür Koyu'nda da Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 18 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Çeşme, İzmir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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