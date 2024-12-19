Çeşme'de Çocuklar Yerel Değerlerle Büyüyor - Son Dakika
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Çeşme'de Çocuklar Yerel Değerlerle Büyüyor

Çeşme\'de Çocuklar Yerel Değerlerle Büyüyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek yerel ürünlerin önemini vurguladı. Çocuklar, yöresel ürünler hakkında bilgi edinip, kültürel mirasa dair farkındalık kazandılar.

19.12.2024 13:36  Güncelleme: 14:27
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Denizli, "Çocuklarımızın, ülkemizin bereketli topraklarında yetişen bu değerleri korumaları ve sahip çıkmaları hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikte miniklerle bir araya geldi. Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen programda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkılarıyla yöresel ürünler tanıtıldı.

Ziraat Mühendisi Sinem Tetik'in sunumuyla, Çeşme'nin benzersiz değerleri olan Çeşme mandalinası, portakalı, limonu, damla sakızı, zeytini ve karakılçık buğdayı gibi ürünler hakkında çocuklara bilgi verildi. Yerel ürünlerimizi tanıyan çocuklar, kültürel mirasımıza dair farkındalık kazanırken keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca minikler, bağlama ezgileri eşliğinde eğlendi, hamurla oyun oynayarak yaratıcılıklarını geliştirdi.

Başkan Lal Denizli, "Çocuklarımızın yerel değerlerimizi tanıyarak büyümesi, geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın, ülkemizin ve ilçemizin bereketli topraklarında yetişen bu yerel değerlerimizi korumaları ve sahip çıkmaları hepimizin ortak sorumluluğu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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