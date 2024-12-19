Çeşme\'de Çocuklar Yerel Değerlerle Büyüyor

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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Denizli, "Çocuklarımızın, ülkemizin bereketli topraklarında yetişen bu değerleri korumaları ve sahip çıkmaları hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikte miniklerle bir araya geldi. Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen programda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkılarıyla yöresel ürünler tanıtıldı.

Ziraat Mühendisi Sinem Tetik'in sunumuyla, Çeşme'nin benzersiz değerleri olan Çeşme mandalinası, portakalı, limonu, damla sakızı, zeytini ve karakılçık buğdayı gibi ürünler hakkında çocuklara bilgi verildi. Yerel ürünlerimizi tanıyan çocuklar, kültürel mirasımıza dair farkındalık kazanırken keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca minikler, bağlama ezgileri eşliğinde eğlendi, hamurla oyun oynayarak yaratıcılıklarını geliştirdi.

Başkan Lal Denizli, "Çocuklarımızın yerel değerlerimizi tanıyarak büyümesi, geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın, ülkemizin ve ilçemizin bereketli topraklarında yetişen bu yerel değerlerimizi korumaları ve sahip çıkmaları hepimizin ortak sorumluluğu" diye konuştu.