Çeşme\'de FETÖ üyeleri yakalandı

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 'Astari' isimli yelkenli teknede yaptığı kontrollerde, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında 'Astari' isimli ABD bandıralı bir yelkenli tekneyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, teknede bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.