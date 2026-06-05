Çeşme'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı - Son Dakika
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Çeşme'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Çeşme\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı
05.06.2026 14:00
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Dilan Polat'ın koruması Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 3 şüpheli yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın (37) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İzmir'de yakalanan Serhat A. (23) ve diğer 1 şüpheli soruşturmayı devralan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'a, Serhat A. tarafından ateş açıldı. Can Polat yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat A.'yı bir süre sonra olayda kullandığı silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Çalışma sonrası ayrıca İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

OTOMATİK TABANCA KULLANMIŞ

Cinayet şüphelisi Serhat A.'nın, olayda 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı belirtildi. Olay yerine yakın bir tarla kenarında, poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşette 3 kovan, silaha basılı şekilde 21 mermi, saldırgana ait olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri bulundu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Can Polat'ın vurulma anının, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde; kurşunların hedefi olan Polat'ın yere düştüğü, ardından kalkıp otele girdiği ve saldırganın kaçtığı anlar yer aldı. Çevrede bulunan bazı çocukların olay sırasında yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

MÜŞTERİ GİBİ DAVRANIP, KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında, şüpheli Serhat A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği de öğrenildi.

'TEHDİT EDİLİYORUZ' İDDİASI

Engin Polat'ın olayla ilgili ifade verdiği belirtildi. Engin Polat'ın ifadesinde, Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi. Polat'ın, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği de öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli Serhat A. ile İzmir'de yakalanan diğer bir şüpheli, soruşturmanın devredildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Dilan Polat, Can Polat, 3. Sayfa, Güvenlik, Magazin, Güncel, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı - Son Dakika

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