Çeşme'de 'Temiz Çeşme, Temiz Deniz' Etkinliği Gerçekleşti

(İZMİR) - Çeşme Belediyesince "Temiz Çeşme, Temiz Deniz" sloganıyla düzenlenen kıyı temizliği etkinliği sona erdi.

Çeşme Belediyesi tarafından 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İzmir İtfaiyesi ve Çeşme Kent Konseyi işbirliğinde "Temiz Çeşme, Temiz Deniz" sloganı ile düzenlenen etkinliklerin ikinci günü Ilıca Halk Plajı'ndaki kıyı temizliği ile devam etti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kıyı temizliğinin ardından, açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan, farkındalık için Ilıca'dan Eşek Adası'na yüzdü. Etkinlikler, Eşek Adası'ndaki kıyı temizliği ile son buldu.

Belediye Başkanı Lal Denizli, yaptığı açıklamada, iki gün boyunca süren etkinliklerde amacın toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, etkinliğe katkı sağlayan yurttaşlara ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Açık Deniz Yüzücüsü Emre Erdoğan ise "Deniz harika ama mikro plastiğimiz var. İnşallah bir gün tertemiz olacak ve çok daha güzel bir şekilde buralarda yüzmek hepimize nasip olacak. Neresine bakarsanız bakın cennet gerçekten. Bir ada, bir koy manzarası. Bu adaya tekrar yüzerek gelmekten çok mutluyum. Bu benim buraya yüzerek dördüncü gelişim. Bugün de 'Temiz Çeşme, Temiz Deniz' diyerek farkındalık oluşturmak amacıyla yüzdüm" şeklinde konuştu.