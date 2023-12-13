 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta: "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında" - Son Dakika
Üye Girişi

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta: "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında"

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Valeria Giannotta, Türkiye'nin, "artan küresel rolüne" dikkati çekerek "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta: "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında"
13.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Valeria Giannotta, Türkiye'nin, "artan küresel rolüne" dikkati çekerek "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında." dedi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Giannotta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın fırsatlardan ziyade "çeşitli tehditler ve zorluklarla" dolu küresel bir ortam haline geldiğini belirten Giannotta, dünyadaki güncel çatışma bölgelerine dikkati çekti.

Giannotta, güncel çatışmaların yanında siyasi atmosferde "dondurulmuş çatışma" bölgelerinin de bulunduğuna işaret ederek "Dünya genelinde 'dondurulmuş çatışma' olarak adlandırılan ve uzun bir geçmişe sahip olan, asla bir çözüm bulunamayan başka çatışmalar da var." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında"

Giannotta, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna, Türkiye'nin "kapasitesine" ve "artan küresel rolüne" atıfta bulunarak "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında." diye konuştu.

Türkiye'nin "akıllı bir güç" olarak nitelendirilebileceğini kaydeden Giannotta, Türkiye'nin "hem yumuşak hem de sert güç" unsurlarını barındırdığının altını çizdi.

Valeria Giannotta, Türkiye'nin "etkili bir güç" olduğunu dile getirerek "Türkiye, büyük bir dış politika gündemi için daha bağımsız olmayı hedefliyor çünkü çok ilginç bir coğrafyada bulunduğunun, aynı zamanda tehditlerle, istikrarsızlık unsurlarıyla çevrili olduğunun ve bu tehditlerle başa çıkması gerektiğinin farkında." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "uluslararası sistemin ve sistemin mevcut mimarisinin artık o kadar da verimli olmadığının farkında" olduğunu söyleyen Giannotta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına dikkati çekti.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyeden oluşmasına işaret ederek bu durumun "mevcut sistemdeki güç dağılımını" yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ndeki rolüne de değinen Giannotta, Türkiye, bazı özel konularda küresel düzeyde farkındalık yaratırken bazı seçenekleri de teşvik ediyor." dedi.

Türkiye - İtalya ilişkilerine övgü

Giannotta, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri "özel bir dostluktan öte" olarak tanımlarken Türk ve İtalyan toplumlarının "birçok ortak noktaya" sahip olduğunu vurguladı.

İki ülkenin çok sayıda uluslararası örgütte birlikte çalıştığını söyleyen Giannotta, büyük bir ticaret hacmine de sahip olduğunu kaydetti.

Giannotta, Türkiye-İtalya ilişkilerinin "iyi durumda" olduğunu ancak her zaman daha iyi bir noktaya taşınabileceğini belirterek "Her şey diyalog ve karşılıklı anlayıştan geçiyor ki bu, ilişkilerimizde her zaman en önemli nokta olmuştur." diye konuştu.

Dünyadaki "geleneksel olmayan zorluklara" değindi

Rusya- Ukrayna Savaşı'yla "enerji krizinden" kaynaklanan sorunların daha belirgin hale geldiğini söyleyen Giannotta, "Ayrıca çevreden kaynaklanan zorluklar da var, küresel ısınmanın da olduğu küresel bir durumda yaşıyoruz; çok kirli bir çevremiz var." değerlendirmesinde bulundu.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta, Kovid-19 salgını gibi sağlık sorunlarının yanı sıra insanlığın gıda krizi ve siber güvenlik, yapay zekadan kaynaklanabilecek problemler gibi "geleneksel olmayan zorluklarla" yüzleştiğini vurguladı.

İnsanlığın bu durumlarla mücadele etmesi için TRT World Forum 2023 gibi etkinliklerin önemli olduğunu kaydeden Giannotta, "TRT World Forum gibi bir etkinliğin çözüm konusunda farkındalık yaratmak, sorunlara ilişkin çözümler üzerinde birlikte tartışmak ve beyin fırtınası yapmak için çok önemli olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, İtalya, Dünya, Çevre, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Enerji, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta: 'Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında' - Son Dakika


11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:31
Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta: "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement