Cevdet Yılmaz Osmaniye'de, Özgür Özel Üsküdar'da halkla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz Osmaniye'de, Özgür Özel Üsküdar'da halkla buluşacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığı ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul Üsküdar'da düzenlenen buluşmaya katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak, belediyeye ziyarette bulunacak, iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Osmaniye/12.00/12.30/14.30/15.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasına katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Okmeydanı Yerleşkesi'nde Darülaceze Akademi Açılış Töreni'ne, Hilton İstanbul Bomonti Otel'de "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı" lansmanına katılım sağlayacak.

(İstanbul/12.00-14.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Yalova/10.00/12.00/12.30/15.30)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve İsmail Aksu, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Şile'de düzenlenecek İstişare Kampı'na katılım sağlayacak.

(İstanbul/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak, MHP İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacak.

(Tokat/11.00/12.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Sivas/10.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi, basına kapalı oturumlar ve resmi temaslarla başlayacak.

(Ankara)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyanın önemli ultra dağ maratonu organizasyonlarından UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan "Kaçkar by UTMB"nin 20K startını verecek.

(Rize/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına; Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Samsunspor-Arca Çorum FK, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Samsun/17.00/Antalya/Konya/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasına; Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor, Vanspor FK-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor ve Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Van/17.00/İstanbul/Bodrum/20.00)

4- Nesine 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta ise 1 müsabakayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'de 2. hafta, 1. Grup'ta 7, 2. Grup'ta 5 ve 3. Grup'ta 6 maçla başlayacak.

6- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası, 4 karşılaşmayla başlayacak

7- Basketbol FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde; Fransa-Almanya ve İspanya-ABD müsabakaları oynanacak.

(Berlin/17.30/21.00)

8- 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçlarına devam edilecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Cluj/17.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul Gençlikspor, Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa ekibini konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında; Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Göztepe-Mihalıççık Belediyespor ve Beşiktaş-Güneysuspor maçları oynanacak.

(Trabzon/15.00/İzmir/16.00/İstanbul/17.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin San Marino'daki on dördüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Misano/16.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonunun on altıncı ayağı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Madrid/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İş Dünyası, Yeni Parti, Özgür Özel, Diplomasi, İstanbul, AK Parti, Osmaniye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz Osmaniye'de, Özgür Özel Üsküdar'da halkla buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 00:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz Osmaniye'de, Özgür Özel Üsküdar'da halkla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement