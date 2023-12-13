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Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Dergisi tarafından düzenlenen ödül törenine katılarak Türkiye'nin ekonomik büyüme ve işsizlik oranları hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin 13 çeyrektir büyüme kaydettiğini ve işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Ayrıca, ihracatın da hedeflenen rakamın üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri Töreni\'ne katıldı
13.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:24
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Dergisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"ne katıldı. Yılmaz, "İzlediğimiz politikların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor ekonomimiz. Bu yıl işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Geçtiğimiz gün TUİK tarafından açıklanan işsizlik rakamımız yüzde 8.5 gibi bir rakamı ortaya koydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Platin Dergisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Global 100 Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bu eş güdüm ve azimle Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. İzlediğimiz politikların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor ekonomimiz. Bu yıl işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Geçtiğimiz gün TUİK tarafından açıklanan işsizlik rakamımız yüzde 8.5 gibi bir rakamı ortaya koydu. Orta vadeli programda biz yüzde 10.1 diye tahmin etmiştik yıl sonunu. Tahminlerimizden daha iyi bir netice ortaya çıktığını görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"YIL SONU İTİBARİYLE İHRACATIMIZ 255 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLACAK"

Yılmaz, "İhracatımıza baktığımız zaman önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 artış görüyoruz, Kasım ayı ihracatında. İhracatçılarımızın ana pazarı olan Avrupa'da ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Bir çok ülke eksi büyümeler kaydediyor bu dönemde. İhracat pazarlarımızın daraldığı, global olarak ekonomilerin zorluklar yaşadığı bir yılda, ihracatçılarımızın gösterdiği bu performans her türlü takdirin üzerinde. Ocak-Kasım döneminde 233 milyar doları bulmuş durumdayız. Yıl sonu itibariyle ihracatımızın orta vadeli program hedefimiz olan 255 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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