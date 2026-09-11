Cevdet Yılmaz, terör meselesinin kalıcı şekilde gündemden çıkarılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken ayağımızda uzun süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede savaşlar olduğuna işaret eden Yılmaz, bu nedenle iç cepheyi kuvvetlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecini bu noktada çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, "?Bütün bu süreçler içinde Türkiye'nin ekonomik, demokratik, sosyal kalkınması, uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi ve artık geldiğimiz noktada Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken ayağımızda uzun süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine Mecliste verilen desteğin önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"?Bölgemizde etnik kimlikleri, mezhepleri kaşıyarak, bunlar üzerinden bölgemizdeki insanları çatıştırarak bu bölge üzerinden hesap yapan güçler var. Bunların amacı buradaki insanları sevdiklerinden değil. Tek amaçları enerjimizi boş yere harcamamız, güçten düşmemiz, birliğimizin kaybolması, onların da gelip bu bölgenin kaynaklarını rahat şekilde sömürmeleri. İşin özü bu. Biz diyoruz ki, böyle olmasın. Türkiye içinde iç cephemizi kuvvetlendirelim. Etnik farklılıklar olabilir, mezhep farklılıkları, inanç farklılıkları olabilir ama bir olalım, beraber olalım tek vücut şekilde ülkemizi, milletimizi ileriye taşıyalım. Amacımız bu. Bunu yaptığımız zaman işte o emperyalist tuzakları da boşa çıkarmış oluruz."

Bu çerçevede yürüyen Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçmişte yaptığımız bir hesaplamaya göre, en az, bakın en az diyorum, muhtemelen daha fazla bu maliyet, 2,3 trilyon dolara mal olmuş bize bu terör hadisesi. Doğrudan veya dolaylı etkilerle tarımı etkilemiş, turizmi etkilemiş, yatırım ortamını bozmuş, birçok şey. Aramalara engel olmuş, madenciliğe engel olmuş. Bütün hepsini on yıllar boyunca topladığınızda 2,3 trilyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakam bu işlere gitmese, ülkenin kalkınmasına yönlendirilseydi bugün ne halde olurduk, bir düşünün." diye konuştu.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye konusunda Meclisin bir milli duruş sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bir siyasi mutabakat demek. Bu çok önemli bir milli duruş demek. Dolayısıyla biz de bunun gereğini yürütme olarak yapıyoruz. Benim başkanlığımda oluşturulan bir komisyon var, kanunda tarif edilen. Orada çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Açıldığında Meclisin bünyesinde yine bir komisyon kurulacak, takip edecek bu süreçleri. Amacımız ülkemizde silahlar olmasın, terör olmasın. Farklı fikirler olabilir, siyaset yapsın, herkes otursun neyi savunacaksa savunsun. Hakaret etmeden, kırmadan, dökmeden demokratik siyaset içinde herkes ne fikri varsa ortaya koysun, söylesin. Millet neyi beğeniyorsa da ona oy versin, onu desteklesin. Biz milletin aklıselimine güveniyoruz, inanıyoruz. Terörün gündemden kalkmasıyla hem demokrasimizin standartları yükselecek hem de kalkınmamız daha da ivme kazanacak. Ona da yürekten inanıyoruz. ?Geçmişte nasıl terör bunlara engel olduysa, olmadığı bir ortamda da olumlu yönde bir etki doğacak. Olumlu etki biraz daha zaman alıyor. Maalesef yıkmak kolay, yapmak biraz daha zor ama bu gerçekleşecek ve Türkiye Yüzyılı'nı çok daha güçlü bir şekilde inşallah inşa edeceğiz."

(Sürecek)