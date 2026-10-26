Cevizlibağ D-100'de araçlar zorlanırken İstanbul trafiği 08.15'te yüzde 65'e ulaştı - Son Dakika
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Cevizlibağ D-100'de araçlar zorlanırken İstanbul trafiği 08.15'te yüzde 65'e ulaştı

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Cevizlibağ D-100\'de araçlar zorlanırken İstanbul trafiği 08.15\'te yüzde 65\'e ulaştı
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Cevizlibağ D-100\'de araçlar zorlanırken İstanbul trafiği 08.15\'te yüzde 65\'e ulaştı
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman zorlanırken saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 ölçüldü; Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 kaydedildi.

HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itinbariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA
Anadolu YakasıD-100 KarayoluCevizlibağİstanbulOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cevizlibağ D-100'de araçlar zorlanırken İstanbul trafiği 08.15'te yüzde 65'e ulaştı - Son Dakika
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