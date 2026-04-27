Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çevre Örgütleri, Afşin-Elbistan Termik Santrali Önünden Seslendi: Türkiye, Yeni Kömürlü Santral Yapmamalı, Kömürün Vadesi Doldu

27.04.2026 10:04  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Erva GÜN/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(KAHRAMANMARAŞ) - Meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların, Kahramanmaraş'ın Afşin- Elbistan bölgesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne planlanan yeni üniteler için verilen ÇED olumlu kararına tepki göstererek, "Afşin–Elbistan, Türkiye'nin enerji politikaları açısından kritik bir eşiktir, 200 ülkeye COP31'de ev sahipliği yapacak Türkiye için de önemli bir sınavdır. Türkiye, yeni kömürlü santral yapmamalıdır. Afşin–Elbistan projesi derhal durdurulmalıdır" denildi.

Çevre örgütleri, meslek odaları ve yurttaşlar, Kahramanmaraş'ın Afşin-Elbistan bölgesinde bulunan termik santral önünde basın açıklaması yaptı. Gruptakiler adına açıklamayı, Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyesi Mehmet Dalkanat okudu.

Basın açıklamasına, Muğla, Bursa, Bartın ve Kahramanmaraş'tan katılım olduğunu söyleyen Dalkanat, "Bizler, kömürün gölgesinde yaşayanlar, nefes almakta zorlananlar, toprağını ve geçimini kaybedenler olarak bir kez daha haykırıyoruz, kömürsüz bir gelecek mümkündür ve acildir" diye konuştu.

Yıllardır bir avuç şirketin çıkarı uğruna yaşam alanlarının kaybedildiğini, havanın, suyun, toprağın kirlendiğini belirten Dalkanat, "Sesimizi yükselttiğimizde ise karşımıza yasaklar, kolluk güçleri, tutuklamalar, cezalar, baskılar ve acele kamulaştırmalar çıktı" dedi.

Dalkanat, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne iki yeni ünite yapılmasına yönelik proje için verilen ÇED olumlu kararının bilimsel veriler ve halk sağlığı açısından sakıncalar içerdiğini belirterek, projenin yaşam ve sağlık hakkını ihlal ettiğini savundu.

"Türkiye yeni kömürlü santral yapmamalı"

Projenin yaşam hakkı ve sağlık hakkının ihlali olduğunu söyleyen Dalkanat, şöyle konuştu:

"Bu nedenle meslek ve çevre örgütleri, ilçe belediyeleri ve yurttaşlar tarafından dört ayrı dava açılmıştır. Bu proje, Türkiye'de halen devam eden tek yeni kömürlü termik santral projesidir. Bu nedenle Afşin–Elbistan, Türkiye'nin enerji politikaları açısından kritik bir eşiktir. İklim krizine çözüm için toplanacak 200 ülkeye COP31'de ev sahipliği yapacak Türkiye için de önemli bir sınavdır. Türkiye, yeni kömürlü santral yapmamalıdır. Afşin–Elbistan projesi derhal durdurulmalıdır. Bugün burada, kömürün yarattığı yıkıma karşı direnen mücadelelere değiniyoruz. Muğla Milas'ta acele kamulaştırmayla evlerine ve zeytinliklerine el konulan altı köyün yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Bu sürece karşı çıkan köylüler ile İkizköy'den Esra Işık'ın durumu da hatırlatılmıştır. Ayrıca hakları için eylem yapan maden ve termik santral işçilerine de atıfta bulunulmuştur."

"Kömür temiz hava hakkını ihlal ediyor"

Kömürün yalnızca bir enerji kaynağı olmadığını ifade eden Dalkanat, kömürün temiz hava hakkını, sağlıklı çevrede yaşama hakkını ve yaşam hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Kapalı madencilik yapılan alanlarda grizu patlamaları nedeniyle toplu ölümler yaşandığını, bunun yanı sıra hastalıklar ve erken ölümlere yol açtığını belirten Mehmet Dalkanat, şunları kaydetti:

"Kömür toplumsal eşitsizlikleri derinleştirir, yerel ekonomileri olumsuz etkileri, yerel ekonomileri çökertir. Artık yeter diyoruz. Kömürden Adil ve Acil çıkış çağrımızı yineliyoruz, başta Afşin Elbistan olmak üzere yeni kömürlü termik santral projeleri ve maden izinleri iptal edilsin. Kömürlü termik santraller acilen hayata geçirilecek bir plan dahilinde kademeli olarak kapatılsın. Emekçiler için adil geçiş programları uygulansın. Kömür arama ve genişletme faaliyetleri durdurulsun. Kömür bölgelerinde ekolojik ve sağlık zararları onarılsın."

Kamu yararını ve bilimi esas alan enerji politikaları hayata geçirilsin. Kömürün vadesi doldu. Israr, bizi çoklu krizlerin içine daha da sürüklüyor. Ama başka bir yol mümkün, enerji demokrasisi ile halk için adil ve sağlıklı bir yaşam münkün. Bugün tüm Türkiye'yi temsil eden ve Afşin–Elbistan'dan yükselen bu ses bir itiraz değil, bir hak talebidir. Yaşam hakkı için buradayız. Sağlık hakkı için buradayız. Adalet için buradayız."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Elbistan, Türkiye, Güncel, Enerji, Afşin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çevre Örgütleri, Afşin-Elbistan Termik Santrali Önünden Seslendi: Türkiye, Yeni Kömürlü Santral Yapmamalı, Kömürün Vadesi Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.