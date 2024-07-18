Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı\'nda Devir Teslim Törenleri Gerçekleştirildi

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, bakan yardımcılığı, başkanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bakan yardımcılığına atanan Burak Demiralp ve Ömer Bulut, görevi Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen'den devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcılığı, Başkanlıklar ve Genel Müdürlükler düzeyinde devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Bakan Yardımcılarının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesinin ardından Refik Tuzcuoğlu görevini Burak Demiralp'e, Vedad Gürgen ise görevini Ömer Bulut'a devretti. Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki Başkanlıklar ve Genel Müdürlüklerde de devir teslimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen devir teslim törenlerine milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve çalışanları katıldı. Törenlerin ardından çiçek takdimi yapıldı.