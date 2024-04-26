Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Namık Kemal Mahallesi'ne en büyük parkı yapmak için harekete geçti

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Aydar, bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi'ne bölgenin en büyük parkını yapmak üzere harekete geçti. 23 Nisan'da altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan, içerisinde koşu, spor ve büyük bir oyun alanının bulunacağı park, 19 Mayıs'ta tamamlanarak çocuklara armağan edilecek.

Kısa bir süre önce Ceyhan'ın iki yakasını birleştirmek için İbrahim Mete Bulvar'ından Namık Kemal Mahallesi'ni birbirine bağlayacak köprünün temelini atan Başkan Kadir Aydar, Kent Meydanı projesinin ilk kazmasını da kendisi vurmuştu. Büyük Ceyhan Oteli ve Namık Kemal Mahallesi'ne çift şeritli yol çalışmalarına da başlayan Aydar, ihtiyaç sahibi emeklileri de unutmayarak söz verdiği bayram ikramiyesi için çalışmalarını tamamladı.

Başkan Aydar, seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Namık Kemal Parkı Çocuk Parkı için de kolları sıvadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Namık Kemal Mahallesi'nde bölgenin en büyük parkının temeli atıldı.

"EN BÜYÜK GÜCÜ CEYHANLIMIN GÖZLERİNDEKİ UMUTTAN ALIYORUM"

Altyapı ve yol çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Aydar, parkın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açılacağını duyurdu. Aydar, "Bugün çocuklara bir müjde vermek istiyoruz. Bu alan, Namık Kemal Mahallesi'ndeki en büyük park olacak. Çocuklar için koşu, spor ve büyük bir oyun alanı olacak. Yolumuz bitti. Parkımızı 19 Mayıs'a kadar siz değerli Ceyhanlılar için hizmete açmaya çalışacağız. Çocuklara bugün müjdemiz olsun. Ne yapıyorsak, Ceyhan için. En büyük gücü Ceyhanlımın gözlerindeki umuttan alıyorum" dedi.