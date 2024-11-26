Ceyhan\'da Ücretsiz Futbol Kursları Başladı

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, genç yeteneklerin spora kazandırılması amacıyla ücretsiz futbol kursları düzenliyor. 8-14 yaş arası çocuklara yönelik kurslar için kayıtlar bugün itibarıyla başladı.

Ceyhan'da 8-14 yaş arası çocuklar için futbol kurslarına kayıtlar, bugün Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde başladı. Futbol kurslarına katılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem futbol becerilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de takım ruhunu ve dostluğu pekiştirecek etkinliklerde yer alacak.

Başkan Kadir Aydar, gençlerin sporla iç içe bir hayat sürmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Ceyhan'ımızda sporla büyüyen sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz. Çocuklarımızın hayallerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz futbol kursuyla hem genç yetenekleri spora kazandıracak hem de çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağız" dedi.

Başvuru detayları için Ceyhan Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları kullanılabilecek.