Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi doğal afetlere hazır bekliyor - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi doğal afetlere hazır bekliyor

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan CEKUT, doğal afetlere müdahale için hazır bekliyor. CEKUT, deprem, orman yangını ve sel gibi doğal afetlerde kilit rol üstleniyor. Ekip, arama kurtarma eğitimleri alarak sahada görev yapıyor.

15.08.2024 11:17
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Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT), doğal afetlere müdahale için hazır bekliyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından temelleri atılan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi sonrasında ise daha profesyonel bir yapılanma içine giren CEKUT, deprem, orman yangını ve sel gibi doğal afetlerde kilit rol üstleniyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak 41 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağlayan CEKUT, 2021'de Antalya ve Muğla, 2022'de Marmaris, 2023'te Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde aktif görev aldı.

Zorlu eğitim sürecinden geçen CEKUT ekiplerinin orta seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon eğitimi 6 hafta, hafif seviye akreditasyon eğitimi ise 3 hafta sürüyor. AFAD tarafından eğitimi tamamlanan kişilere akreditasyon sınavı yapılıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, CEKUT'un, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralıyı kurtarma tatbikatını görüntüledi.

Hiltiyle enkazdaki betonda delik açıp emniyete alan ekipler, ulaştıkları yaralıyı güvenli şekilde sedyeye alarak dışarı çıkardı.

" Türkiye'yi bölgelere ayırdık"

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından CEKUT'u genişletme ve etkin hale getirme kararı aldıklarını söyledi.

Deprem sırasında CEKUT'taki gönüllü sayısının 326 olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Personelimizden CEKUT'a katılma noktasında ciddi talep var. Kısa zaman içerisinde eğitim almış gönüllü sayısını 1089'a çıkardık. Sayımızı 2 binlerin üzerine çıkarmak istiyoruz. CEKUT'a 17 araçla destek veriyoruz. Bu donanımın sayısını ve gücünü de artıracağız. Adalet Bakanımızın talimatıyla Türkiye'yi bölgelere ayırdık. CEKUT ekibinin sayısını artırırken bir taraftan da konuşlandıkları bölgeleri ve depolarımızın sayısını artıracağız. Burada da kampüslerimizi kullanacağız. Şu an için planladığımız 7 veya 8 bölgemiz var. Burada hem arkadaşlarımız olacak hem de doğal afetlerde kullanacağımız ekipmanlar depolanmış olacak. Böylece bölgelerdeki doğal afetlere daha hızlı müdahale etme imkanı bulacağız."

CEKUT'un deprem, orman yangını ve sel gibi doğal afetlerde sahada görev aldığını belirten Yıldırım, "Biz, ülkemizde bu tip afetlerin olmamasını temenni ediyoruz. Allah bize bir daha öyle büyük afetler yaşatmasın ancak bu tip afetlere de hazırlıklı olma inancı ve bilinci içerisinde göreve hazır bir şekilde bekliyoruz." dedi.

CEKUT Afet Yöneticisi ve Kentsel Arama Kurtarma Eğitmeni Serhat Seymen ise gönüllü olmak isteyenleri mülakata alarak, yatkınlığının olduğunu düşündükleri kişilerle eğitim sürecine başladıklarını söyledi.

İlk olarak depremde arama kurtarma eğitimleri verdiklerini aktaran Seymen, "Eğitimlerde AFAD'ın enkaz alanlarını kullanıyoruz. AFAD tarafından akreditasyon sınavı yapılıyor. Akredite olan ekiplerimiz Türkiye'de ulusal ve uluslararası afetlerde AFAD koordinasyonunda 10 gün boyunca kendi kendilerine yeter düzeyde olduklarını kanıtlıyorlar ve afetlerde gerek enkaz üzerinde gerekse koordinasyon kısmında görev alıyor." dedi.

"CEKUT'un tamamen kadınlardan oluşan ilk ekibi kurulacak"

Aliye Nur Kasabar da 4 yıldır gönüllü olarak aktif görev aldığını dile getirerek, "Kendim de sağlıkçıyım. İnsanlara yardım etmeyi, zor durumlarında yanlarında olmayı seviyorum. Bu nedenle CEKUT gönüllüsü oldum. Bir cana dokunmanın hazzı çok başka. Bunu yaşamadan anlamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin, deprem bölgesine hazırlık olması açısından çadırda konaklamalı gerçekleştirildiğini anlatan Kasabar, "Sabah erken saatlerinde eğitimimize başlıyoruz. Gerekirse akşam çalışmalarını da yapıyoruz. Çünkü deprem bölgesinde 7/24 esaslı çalışıyoruz. Sahada çalışırken ekiplerimizin görev tanımları var. Hangi ekipte kimler ne yapması gerekiyorsa ona göre bölünüp onun üzerine çalışıyor." diye konuştu.

Kasabar, 6 Şubat depremlerinde 27 kadının arama kurtarma personeli olarak görev aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi yalnızca kadınlardan oluşan bir ekip kuruyoruz. Hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon sürecini yakın bir zamanda tamamlayacağız. Şu anki sayımız depremde olduğumuzdan katbekat üstünde. Özellikle deprem bölgesinden döndükten sonra kadın üyelerimizden de çok başvuru oldu. Böylelikle CEKUT ekibinin ilk tamamen kadınlardan oluşan ekibi kurulmuş olacak. Şu an sayımız 78. İlerleyen günlerde de artacağını umuyoruz."

Serhat Turan da CEKUT'un ilk gönüllülerinden olduğunu ifade ederek, "Bir olay olduğu zaman insanları televizyonda gördüğüm anda içim parçalanıyordu. Bu işin bir ekip işi olduğunu biliyordum. Bakanlığımızda bu oluşum olduğunu duyar duymaz ilk katılanlardan biri oldum." dedi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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