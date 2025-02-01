Cezaevi Zehirlenme İddiaları Spekülasyon - Son Dakika
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Cezaevi Zehirlenme İddiaları Spekülasyon

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, zehirlenme iddialarını spekülasyon olarak değerlendirip suç duyurusunda bulunacak.

01.02.2025 08:17
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(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Ergenekon davasından cezaevinde olduğu dönem zehirlendiğini anlatarak tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yemeklere katılabilen zehirler hakkında uyarması üzerine "Bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir" açıklaması yaptı. Genel Müdürlük, iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde suikasta uğrayacağı yönündeki endişesini dile getirmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiğini anlattı ve Özdağ'a tavsiyelerde bulundu. FETÖ'cülerin kontrolündeki cezaevinde kanında yüksek oranda fare zehiri tespit edildiğini anlatan Özkan, "Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti. Genel Müdürlük açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Zehirlenme ya da suikast gibi söylemlerin, ceza infaz sistemine zarar verebilecek nitelikte ve dezenformasyon içerikli olduğu yazılan açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır" ifadelerine yer verildi.

"Suç duyurusunda bulunulacaktır"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklamasında şunlar vurgulandı:

"Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır."

"Cezaevinde böyle şeyler olabilir mi, olur"

Ergenekon davasından 2008'de tutuklanan ve yaklaşık altı yıl cezaevinde kalan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında gazeteci Saygı Öztürk'ün Ümit Özdağ'ın suikast endişelerini hatırlatarak sorduğu "Cezaevinde böyle şeyler olabilir mi" sorusuna "olur" diye yanıt verdi. Özkan, Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde altı yıl kaldığını belirterek o dönem cezaevlerinin FETÖ'nün kalesi gibi olduğunu, tüm yönetim kadrolarının terör örgütü elinde bulunduğunu anlattı. Özkan özetle şunları söyledi:

"Yemekleri yıkasın, kuru soğanı hiç yemesin"

"Cezaevlerini biz o zaman tanıdık, gördük. Cezaevlerinde, bu işler çok rahatlıkla yapılabilen, büyük zararlar verilebilen bir ortam. CHP milletvekili olmadan önce ve sonra çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Çünkü cezaevinde zehirlenmiştim. Stronsiyum ve sezyum maddesi kanımda çok yüksek oranda vardı, buna bağlı pek çok sağlık sorunu yaşıyordum ve bunların hepsi cezaevinde başıma geldi. DDT D-8 formu kanımda ve hücrelerimde çok yüksekti, bu fare zehiri. Bunu eritmişler ve yemeklere katmışlar. ve hala devam eden pek çok sağlık sorunu birlikte yaşadım. O yüzden bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a), kuru soğan yememesini, çünkü bu nükleer maddeleri soğanın içine enjekte ederek ve serum içinde veriyorlardı, çok dikkat etmek gerekiyor. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin. Kuru soğanı hiç yemesin."

Kaynak: ANKA

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