Cezayir ve İran'dan İlişkileri Güçlendirme Adımı - Son Dakika
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Cezayir ve İran'dan İlişkileri Güçlendirme Adımı

Cezayir ve İran, ikili ilişkileri güçlendirmek ve Filistin meselesini görüşmek üzere toplandı.

09.04.2025 06:16
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Filistin meselesindeki gelişmeleri görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf, İranlı mevkidaşı Erakçi ile başkent Cezayir'de baş başa görüştü, ardından iki ülke heyetlerinin de katıldığı genişletilmiş çalışma oturumu düzenlendi.

İki taraf arasındaki görüşmelerde, Cezayir ile İran arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin gözden geçirilmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmelerde, özellikle Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden saldırıların gölgesinde Filistin meselesiyle ilgili son gelişmelere odaklanıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberinde de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın aktardığına göre ise Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran-Cezayir ilişkilerinin "eski, köklü, güçlü ve derin" olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun uzun bir geçmişe dayandığını belirten Erakçi, Cezayir'in önemli tarihi anlarda her zaman İran'ın yanında yer aldığını ve bölgedeki durumun iyileştirilmesi için olumlu adımlar attığını kaydetti.

İki ülkenin, özellikle Filistin konusu başta olmak üzere bölgesel konularda güçlü ve çok önemli tutumlara sahip olduğuna dikkati çeken Erakçi, İran ve Cezayir'in bölgesel konularda sürekli istişare halinde olduğuna işaret etti.

Erakçi, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin nispeten olumlu bir düzeyde ilerlediğini ve aralarındaki istişarelerin periyodik olarak devam etmesinin doğal olduğunu ve mevcut ziyaretin öncelikle bu yönde olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir ve İran'dan İlişkileri Güçlendirme Adımı - Son Dakika

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