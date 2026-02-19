CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM\'ye Başvurdu
19.02.2026 14:30
CHP, 11'inci Yargı Paketi'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen '7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemi dilekçesini AYM'ye sundu. Günaydın, başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleri ile açıklama yaptı. Başvurunun gerekçelerini açıklayan Günaydın, "Hiç kuşkusuz yasaların şahsa bağlı olmayan bir objektiflikte düzenlenmesi lazım. Ancak burada hakaret suçlarının diğer tipleri ön ödeme kapsamına alınmasına rağmen yalnızca kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınmıyor. Şimdi ben burada bir hukuki deyimden bahsettim. Peki, burada amaçlanan ne? Biliyorsunuz; Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aslında Süleyman Soylu ile karşılıklı bir söz dizimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerine yönelik görevinden dolayı hakaret kılıfına sokuldu ve kendisine ceza verildi. Burada sadece bu suçu ön ödeme sınırlarının dışına taşıyorlar. Hani nerede hukuki düzenlemelerin objektif olması ve şahsa bağlı olmaması. Şahsa bağlı pozitif de olabilir, şahsa bağlı negatif de olabilir. İşte burada bunu çok açık bir şekilde görüyoruz" dedi.

'SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASI BAYPAS EDİLİYOR'

Günaydın, "Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabı askıya alma ve el koyma tedbirlerine yönelik işlemlerde Cumhuriyet savcıları ya da mahkemeler değil, banka ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet hizmeti sağlayıcılarına yetki tanınıyor. Açıkça soruşturma aşamasının ve mahkeme başkanı ve heyetinin, kovuşturma aşamasının baypas edildiği bir düzen ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI' İDDİASI

Günaydın, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildiğini fakat tahsil edilmiş alacakların iade edilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Günaydın, "Ön alım, şufa hakkının kullanılması için açılan davalarda dava konusu değerinin tapu bedeli yerine rayiç bedel üzerinden belirlenmesi ve hukuki güvenilirlik ilkesinin aksine bu değişikliğin mevcut davalara uygulanmasının da hem kamu yararına hem de hukuka aykırı olduğunu düşünüyor, değerlendiriyor ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP, 11. Yargı Paketi İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
