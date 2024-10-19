Chp, 26 Ekim'de İzmir'de "Şiddetle Mücadele Çalıştayı" Yapacak

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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA)- CHP, 26 Ekim'de İzmir'de "Şiddetle Mücadele Çalıştayı" yapmaya hazırlanıyor. CHP kurmayları, yeni program çalışmaları kapsamında düzenlenecek çalıştayda, şiddetin tek yönüyle değil hayvana, çocuğa ve kadına şiddet olmak üzere üç farklı boyutta ele alınacağını dile getirdi. Terör saldırıları ve kadın cinayetleri gibi olaylarda yakınlarını kaybedenlerle buluşmalara devam edileceğini belirten parti kurmayları, "Hukuk sisteminin hangi noktalarda işlemediği ve CHP iktidarında hukuk sisteminin nasıl olacağına yönelik bir çalışma da yürütülüyor" ifadesini kullandı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile CHP'nin hukukçu genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve PM üyeleri, parti programı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nde "Şiddetle Mücadele ve Adalet Politikaları" gündemli bir toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun dava süreçleri değerlendirildi

Toplantıda, CHP'nin adalet politikaları ve toplumsal davaları izleme konusunda koordinasyon çalışması yapıldı, aynı zamanda artan şiddet olayları değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirme kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bekleyen siyasi yasak cezası da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

"Parti olarak tam destek arkasındayız"

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında Kılıçdaroğlu için verdiği 'zorla getirme' kararının parti olarak takip edildiğini aktaran parti kurmayları, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu hakkındaki süreç, hem avukatlarıyla birlikte yakından takip ediliyor, ayrıca bütün parti olarak tam destekte arkasındayız. Bunun sadece kendisine yönelik değil, partimizin kurumsal kimliğine ve bütün CHP'lilere yönelen bir saldırı olduğunu değerlendiriyoruz."

"Böyle bir karar verilebilir olmasının normalleşmesini doğru bulmuyoruz"

İmamoğlu'nun dava sürecine ilişkin de bilgilendirmeler yapıldığını aktaran kurmaylar, "Böyle bir karar verilebilir olmasının normalleşmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü bu siyasi bir dava. Siyasi bir karar verildi. 'Ahmak davası' dediğimiz şey toplumun gözünde siyasi bir dava ve siyaseti dizayn etme amaçlı bir dava oldu. O yüzden istinafta verilebilecek herhangi bir kararın kamuoyu gözünde normalleşmesini ve karar verilmesinden sonrasını değil; kararın verilmesinin önlenmesi konusunda tam bir dayanışmayı konuştuk" ifadelerini kullandı.

26 Ekim'de şiddetle mücadele çalıştayı

CHP'nin artan şiddet olaylarına karşı da bir eylemsellik hazırlığında olduğu öğrenildi. Buna göre, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 26 Ekim'de İzmir'de bir çalıştay yapacak. Her gölge bakanlığın kendi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu kaydeden kurmaylar, "Sadece Genel Merkez'de veya Meclis çatısı altında değil, halkla buluşarak ilgilisiyle, konuların paydaşlarıyla bir araya gelerek yani işi toplumsallaştırarak bir program çalışması yapmayı hedefliyoruz. Bu yüzden ilk toplantımızın İzmir'den başlamasını ve şiddet olayları üzerinden bütün paydaşlarıyla birlikte konunun konuşulacağı ve önerilerin toplanacağı bir toplantı planlıyoruz" dedi.

"Bizim konuşmamızdan daha kıymetli olan halkın kendisinin konuşması"

Çalıştayda şiddetin tek yönüyle değil, üç farklı boyutta ele alınacağını aktaran kurmaylar, "Hayvana şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet olaylarının artmasının sebepleri ve öneriler şeklinde paylaşımlarla dolu bir toplantı olmasını bekliyoruz. Yani toplantı daha fazla kişinin konuştuğu ve bu deneyimlerden yola çıkarak Türkiye'nin nereye gitmesi gerektiği konusunda bir yol çizmeyi hedefliyoruz. Kurultayda hayata geçirdiğimiz katılımcı yöntemi arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Çünkü bunun çok daha verimli olduğuna inanıyoruz. Bizim konuşmamızdan daha kıymetli olan halkın kendisinin konuşması ve oradan yola çıkarak bizim çözüm önerilerimizi paylaşmamız" dedi.

Mağdur aileleriyle buluşulacak

Edinilen bilgiye göre CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in 9 Eylül'de gerçekleştirdiği mağdur ailelerle buluşma etkinliklerine yenilerini ekleyecek. Bu kapsamda CHP Lideri Özel'in de dahil olduğu parti heyeti, mağdur ailelerle bir araya gelecek. CHP heyeti, terör saldırıları ve kadın cinayetleri gibi olaylarda yakınlarını kaybedenlerle buluşacak. Diğer taraftan CHP kurmayları, bu konularla ilgili çalışan sivil toplum örgütleri ve baroların temsilcileriyle de bir araya gelerek yedi bölgeye yayılmış toplantılar gerçekleştirecek.

"CHP iktidarındaki hukuk sistemi şekilleniyor"

Tüm bu etkinliklerin raporlarının partinin yeni programı için kullanılacağını aktaran CHP kurmayları, Adalet Politikaları Danışma Kurulu'nda bulunan ve belli aralıklarla toplanan hukukçu akademisyenler, barolarda görevli avukatlar, eskiden görev yapmış savcılar, başsavcılar ve hakimlerin de programa katkı sunacağını kaydetti. Toplumsal davaları parti olarak takip ettiklerini anımsatan kurmaylar, "Bunu bir koordinasyonla ve fikri takibi, arşivleme ve raporlama çalışmalarını güçlendirerek daha kalıcı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hukuk sisteminin hangi noktalarda işlemediği ve CHP iktidarında hukuk sisteminin nasıl olacağına yönelik bir çalışma da yürütülüyor" ifadelerini kullandı.