CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'dan Açıklama

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CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Belediye Başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır. Belediyeler, hiçbir ayrım gözetmeden tüm halka eşit hizmeti götürmekle yükümlüdür. Bu konuda bir ayrımcılık hem insani değildir hem de parti kültürümüze aykırıdır. Genel Başkanımın da söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisarımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. 'Genel Başkanla karşı karşıya kaldı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz" dedi.

Burcu Köksal, Afyonkarahisar İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, şunları kaydetti:

"Tüm seçim dönemlerinde partimize ve partililerimize dönük yalan, sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AKP, bu kez de Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'terörle işbirliği yapıyor, PKK'lıları işe alacak' propagandası yapmaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı vatansever memleketimde yalanlardan oluşan bu söylemle prim kazanmaya çalışanlara karşı toplu olarak cevap verdim. Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar İttifakında DEM ve HÜDAPAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır. Tekrar ediyorum. Belediye Başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır. Belediyeler, hiçbir ayrım gözetmeden tüm halka eşit hizmeti götürmekle yükümlüdür. Ataköy'den Selçuklu'ya Çavuşbaşı'ndan Kışlacık'a, Karşıyaka'dan Dumlupınar'a kadar tüm mahallelerimiz Afyonkarahisar'da Belediye Başkanlığımızda eşit hizmet alacaklardır. Bu konuda bir ayrımcılık hem insani değildir hem de parti kültürümüze aykırıdır.

"YAN YATTI ÇAMURA BATTI' GİBİ SÖYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Genel Başkanımın da söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisarımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. 'Genel Başkanla karşı karşıya kaldı', 'Yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan insanların yeri CHP'dir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkımızı kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı, vatanın birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün korunmasının en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz.

"TÜRKİYE İTTİFAKINI KURACAĞIZ"

Ben bu partinin bir evladıyım. Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar belediye başkan adayıyım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken; bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, sayın Genel Başkanımız tarafından liderliği yapılan, Milli Takım gol atınca ayağa kalkanların, Filenin Sultanları kazandığında gözyaşı dökenlerin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuracağımızı ve büyüteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği 11 büyükşehir belediyesini tekrar kazanacağız, ayrıca hem büyükşehirlerde, hem de diğer şehirlerde belediye sayımızı artıracağız. ve tabi ki bundan hiç şüphem yok ki Afyonkarahisar Belediyesini de biz kazanacağız. Ben, 31 Mart'ta tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerime kendimi emanet ediyorum. 31 Mart'ta bir kardeşleri, bu memleketin yiğit bir evladı olarak onlardan destek bekliyorum."