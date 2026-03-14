CHP Ankara İl Örgütü'nden ABD Büyükelçiliği Önünde Eylem...Ümit Erkol: Bir An Önce Savaşın Bitirilmesini, Bölgemizde Barışın Hakim Olmasını İstiyoruz

14.03.2026 21:30  Güncelleme: 22:28
Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde "Savaşa dur de" sloganıyla eylemi yaptı. Eylemde konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Cumhuriyet Halk Partisi hem yurtta hem dünyada barışı savunan bir partidir. Sorunların çözüm yolunun müzakere masası olduğuna inanan bir partidir. İran'da yaşanan sorunun da Filistin'de yaşanan sorunun da bir an önce ilgili tarafların masaya oturmasıyla çözülmesini talep ediyoruz. Bu emperyalist saldırganlığı, bu siyonist saldırganlığı asla onaylamıyoruz. Mazlum Filistin halkının da bugün bombalar altında ezilen İran halkının da yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı CHP'nin protesto gösterileri sürüyor. Ankara İl Başkanlığı, ABD Büyükelçiliği önünde "Savaşa dur diyoruz" sloganıyla eylem düzenledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugünkü gündemimiz tatsız bir gündem, savaş. Cumhuriyet Halk Partisi savaşların bir çözüm aracı olmadığına inanır. Savaşlar bir insanlık suçudur. Neden insanlık suçudur? Zannedilenin aksine savaşlar ordular arasında yapılmıyor günümüzde. Kentler bombalanıyor, enerji tesisleri bombalanıyor, fabrikalar bombalanıyor, su tesisleri bombalanıyor. Halk susuzluktan, açlıktan ve bulaşıklı hastalıklardan dolayı yine sivillere rast gelen bombalardan dolayı ölüyor. Askerden çok sivilin öldüğü birçok rakamlarla ortaya konmuş durumda. Tam da bu nedenle yüzyılımızda savaşlar bir insanlık suçudur. Yine savaşların gerekçelerine baktığımızda örneğin hemen yanı başımızda devam eden İran savaşına baktığımızda güya 'İran'a demokrasi getirmek' gibi bir iddia var. Halbuki biliyoruz kendisini yeni padişah zanneden Trump, dünya hükümdarı zanneden ABD ve onun Orta Doğu'daki jandarması olan İsrail'in tamamen kendi amaçları doğrultusunda bölgedeki enerji kaynaklarına, su kaynaklarına el koymak, bölgedeki siyaseti dizayn etmek amacıyla yaptığı bir saldırıdan ibarettir. Hiçbir haklı ve meşru gerekçesi yoktur. Yine hemen savaşın başında çok sayıda sivilin, çocukların, kadınların öldüğü de kayıtlara geçmiştir. Dolayısıyla bir insanlık suçu işleyen iki devletle karşı karşıyayız."

"İran rejimini değiştirecek olan İranlılardır"

Bugün Amerikan Büyükelçiliği'nin önünü seçmemiz tam da Trump'a ve Amerika'ya bir mesaj vermek amacını taşımaktadır. Biz savaşa karşıyız. Biz İran halkının yanındayız. Biz İran rejiminin yanında değiliz. İran rejimini birçok nedenle biz de eleştiriyoruz. Ama bu rejimi değiştirmenin, bu rejimi dönüştürmenin aracı değildir İran'a savaş açmak. İran rejimini değiştirecek olan İranlılardır. İran'la ilgili kararı verecek olan İran'dır. Bu yolunda açılmasını asla onaylamıyoruz. Bir gece yarısı operasyonuyla bir ülke devlet başkanının kaçırılmasını onaylamıyoruz. Bir ülkeye 'orası bana lazım, ister parayla versinler, vermezlerse giderim' tarzı bir eşkıyalık yönteminin sıradan bir olaymış gibi Trump tarafından dile getirilmesini onaylamıyoruz. ya da 'Filistin topraklarının çok güzel yerlermişi kıyıları da çok güzel. Buraya kumarhaneler yapılabilir, oteller yapılabilir' gibi dramatik bir yorumla Filistin vatanının işgal edilmesi, işgal edilmeye kalkışılmasını onaylamıyoruz. Filistin Filistinlilerindir ve öyle kalacaktır. Gazze'ye bugün çok yoğun bir ambargo ve saldırılar uygulamaktadır. Bunun sonucunda da başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda sivil ya yaşamını kaybetmekte ya da çeşitli hastalıklarla sakat kalmaktadır. Bir an önce İran savaşının sonlandırılmasını, Gazze ablukasının kaldırılmasını, Filistin vatanının özgür bir şekilde geliştirilmesini istiyoruz.

"Türkiye'de de iç barışın sağlanması için AKP saldırganlığının bir an önce sona ermesi gerekiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi hem yurtta hem dünyada barışı savunan bir partidir. Sorunların çözüm yolunun müzakere masası olduğuna inanan bir partidir. İran'da yaşanan sorunun da Filistin'de yaşanan sorunun da bir an önce ilgili tarafların masaya oturmasıyla çözülmesini talep ediyoruz. Bu emperyalist saldırganlığı, bu siyonist saldırganlığı asla onaylamıyoruz. Mazlum Filistin halkının da bugün bombalar altında ezilen İran halkının da yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Savaşların aynı zamanda bölgesel istikrarsızlık yarattığını, zaten ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye gibi ülkelerde çok daha vahim ekonomik tablolar ve ekonomik yükler ortaya çıkardığını da biliyoruz. Yani bir ülkeye saldırı yapıldığında yalnızca o ülkenin halkı ödemiyor onun bedelini o savaştan çok sayıda insan etkileniyor, en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bu açıdan da bir an önce savaşın bitirilmesini, bölgemizde barışın hakim olmasını istiyoruz. Barışın sağlanmasının ilacının demokrasi olduğunu, demokratik yönetimler olduğunu, demokrasinin olmadığı yerde barışın ve istikrarın olmadığını vurguluyor, Türkiye'nin de şiddetle iç barışa ihtiyacı olduğunu, Türkiye'de de iç barışın sağlanması için AKP saldırganlığının bir an önce sona ermesi gerektiğini, özellikle de belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza dönük antidemokratik yasa tanımayan saldırganlığın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Mücadelemizi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapana kadar, bölgemizde barışı tesis edene kadar süreceğini ilan ediyoruz. İlk fırsatta, ilk yapılacak seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını, bölge istikrarına katkı için bu gelişmenin de son derece önemli olacağını vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı
Çanlar onlar için çalıyor Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
