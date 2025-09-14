CHP Ankara Mitingi: 'Saray'ın Duvarlarını Aşacağız!' - Son Dakika
CHP Ankara Mitingi: 'Saray'ın Duvarlarını Aşacağız!'

14.09.2025 18:38
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bu ses, sarayın o kalın duvarlarını aşacak ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kulaklarında buradaki yüz binlerin sesi çınlayacak. Yüz binlere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tercüman olacak. O ses, saraydan duyulacak" dedi.

CHP, Ankara'da "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla miting düzenliyor. Mitingde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Kaya, İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlara işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm bu olanlara, hepsine bir bütün olarak bakmak gerekiyor. 'İktidar ben olacağım, bir sonraki seçimin hükümetini biz kuracağız' diyen, 'halkın hükümeti olacak' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu süreçte oyalamak isteyen, bu ilerleyişini durdurmak isteyen bir irade ortaya koyuyor Cumhuriyet İttifakı. Bu, 19 Mart 'darbe süreci' ile başlayan bir süreç.

AKP iktidarının 2023 seçimlerinden sonra hükümet etme yetisini kaybettiğini görüyoruz. Neden? Emekli isyanda. Neden? Asgari ücretli isyanda, öğrenci isyanda. Kadınların sırtına yoksulluğu yükledi, sefaleti yükledi. Kadınlara, çocuklara ölümü reva gördü Cumhur İttifakı. Bu millet artık AKP iktidarının dayattığı bu süreci kabul etmiyor. Bütün Ankara kendi iradesiyle Tandoğan Meydanı'nı doldurdu.

Biz iki gündür saha çalışmasındayız. Kime broşürümüzü uzattığımızda, 'Biz zaten geleceğiz, bunu başkasına vereyim' diyor. Dolayısıyla buradan, bugün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde çok büyük bir ses yükselecek Ankara'dan. ve bu ses Saray'a erişecek. Saray'ın duvarlarında inleyecek. Daha önceki buluşmalarımızda bu ses, Saray'ın o kalın duvarlarından yansıyıp bize geri dönüyordu. Ama artık bu ses, Saray'ın o kalın duvarlarını aşacak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kulaklarında buradaki yüz binlerin sesi çınlayacak. Yüz binlere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tercüman olacak. O ses, saraydan duyulacak."

Kaynak: ANKA

