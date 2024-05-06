CHP Aydın Milletvekilleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti

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(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret ederek, yeni döneminde başarılar diledi.

Başkan Günel ile CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'un bir araya geldiği ziyarette; CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde elde ettiği sonuçlar konuşuldu. Kuşadası'nda hizmet çağının devam edeceğini belirten milletvekilleri, Günel'i tebrik ederek yeni döneminde de başarılar diledi.

Milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Günel, "Bugün, CHP Aydın Milletvekilleri'miz Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül'ü belediyemizde ağırladık. Değerli milletvekillerimiz bizlerle her zaman çok yakından ilgileniyor. Kendilerine ziyaretleri ve bizlere sundukları destek için teşekkür ediyorum" dedi.