CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın: "Balıkesir\'ime Hizmet Benim İçin İbadettir"

Güncel

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, "Bizim anlayışımız ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan bir anlayış. Aynı zamanda yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz. Yani dünyayı gören, takip eden, içinde olan, bilime inanan, Atatürk'ün bilime verdiği değer gibi, halka verdiği değer gibi, ilmin ışığında ilerleyerek bir dünya vizyonunu Balıkesir'e taşımak istiyoruz" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Kurtdereli Spor Salonu'ndaki Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Köybaşı, konuşmasında sunları söyledi:

"Bugün Balıkesir'in ve ülkemizin geleceğine büyük etki yapacağına inandığımız bizden beklenenleri gerçekleştireceğine yürekten, kalpten inandığımız belediye başkan adaylarımızı tanıtmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bizler umut demek için, özgürlük demek için, emek demek için kapısını çaldığımız hasret için buradayız. Yağmacılara, talancılara inat çocuklarımıza güneşin doğuşunu göstermek için buradayız. 2019'da yarım kalan şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda. Bir gün mutlaka hesap sormak için ant içmişiz yoldaşlara. Geliyoruz.

"GÜZEL ÜLKEMİZ, TEK ADAMIN YAZDIĞI İKTİSAT TEORİSİNİN EN PAHALI UYGULANDIĞI BİR ÜLKE HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

Cumhuriyetimizin 100. yılında geriye baktığımızda tek adam rejiminin keyfi, liyakatsiz uygulamalarıyla ülkemiz eğitimde, ekonomide, sağlıkta, tarımda, dış politikada, iç politikada maalesef kaosa sürüklenmiş, yönetilemez hale gelmiştir. Güzel ülkemiz, ben ekonomistim diyen bir kişinin tek adamın yazdığı iktisat teorisinin en pahalı uygulandığı bir ülke haline getirilmiştir. Açlık sınırının altında yaşamaya çalışan emeklilerimiz, emekçilerimiz bütün çalışanlarımızın yanında çocuk tacizleri, kadın cinayetleri, toplumsal travma haline gelmiştir. Ne yazık ki tarım hayvancılık ölmüş, kentler nüfusları taşıyamaz hale gelmiştir. Bir zamanlar ülkeyi Türkiye'yi doyuran kent Balıkesir, kendini bile doyuramaz hale getirilmiştir. Üretilen korku politikaları, kalıcılaşan adaletsizlik karşısında tüm yurttaşlar umutsuzluğa karamsarlığa kapılmıştır.

"SİZE GELMESİ GEREKEN HİZMETLERİN YANDAŞLARA GİTTİĞİNİ GÖRMEK İSTEMİYORSANIZ AYAĞA KALKIN, BU KADER DEĞİL"

Ülkemize temsili demokrasi rafa kaldırılmış anayasası olan ancak anayasal olmayan bir devlet yönetimi maalesef hayata geçirilmiştir. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alınmıştır. Kendini her şeyin üzerinde gören AKP Genel Başkanı siyasi çalışmalarında tehdit dilini kullanmaya hala devam ediyor. Artırarak devam ediyor. Hatay'da bize oy vermezseniz size destek, yardım yok. Ordu'da bize oy vermezseniz size doğal gaz yok diyecek kadar şirazesinden kaymış gözü dönmüş durumdadır. Sayıştay'ın denetim raporlarında sayfa sayfa yolsuzlukları, usulsüzlükleri tespit edilen ancak hiçbir şey yapılmayan AKP'li bir belediye görmek istemiyorsanız size gelmesi gereken hizmetlerin yandaşlara gittiğini görmek istemiyorsanız insanca yaşanan kentleri sadece televizyon dizilerinden izlemek istemiyorsanız ufacık çocukların istismar edildiği derneklere, vakıflara sponsor olan belediye istemiyorsanız adına gerçek belediyecilik dedikleri, yalan, talan, paylaşım, belediyeciliğini kabul etmiyorsanız ayağa kalkın bu kader değil. Ayağa kalkın ve biz bunu yenmek için buradayız.

"BALIKESİR 1 NİSAN SABAHI MASMAVİ BİR GÜNE UYANACAK"

Bizler bir Nisan sabahında kentimizin tamamıyla talan ve ranta teslim edildiği parsel parsel dağıtıldığı adı Adalet ve Kalkınma olan ancak kendisinden olmayana hiçbir şey sağlamayan, yardım etmeyen, hizmet götürmeyen bir anlayışla yönetilen kente uyanmak istemiyoruz. Balıkesir böyle bir yönetimi hak etmiyor. Bu kapkara tablo içinde gittiğimiz yerel seçimlerde yurttaşların umudu her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sizlersiniz. ve diyoruz ki Balıkesir 1 Nisan sabahı masmavi bir güne uyanacak. Dostlar! Cumhuriyet Halk Partili belediye ne demek derseniz, önce dürüstlük, şeffaflık, temizlik, halka hizmet, halkçılık, sanat, kültür demektir. Orman demek, yeşil demek, çevre demek, önce insan demektir. Biz diyoruz ki, biz varsak, halkçı, kalkınmacı belediyecilik var. Biz varsak eşitlik var, kardeşlik var. Biz varsak el ele omuz omuza, insanca yaşayacağımız kentler var. Bunun kanıtı, bunun kanıtı AKP'li belediyeler tel tel dökülürken, kentler parsel parsel satılırken, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönettiği kentler en çok göç alan kentler olmuştur. Kanıtı budur. Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik budur. Sosyal yaşam budur."

"BALIKESİR'İMİN MR'INI ÇEKTİK"

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın da yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yola Balıkesir benim ailem diyerek başladım. Onun için hiç kimseyi ayırmadan, 1.300.000 hemşehrimin her daim hizmetkarı oldum. Olmaya devam edeceğim. Biz de yalan yok. Plan var. Tutamayacağımız vaadi vermiyoruz diyerek hazırladığımız çalışmalarımızı planlı bir şekilde Balıkesir'e hizmet etmek için durmadan, yorulmadan Balıkesir'i nasıl yöneteceğimizden ve hazırlıklarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Ölçülemeyen hiçbir şeyin yönetilemeyeceğinin bilinciyle önce Balıkesirli hemşehrilerimin ve Balıkesir'imin bir MR'ını çektik; Balıkesir'in ihtiyaçlarını, hemşehrilerimin taleplerini tek tek inceledik. Bunun için bilimsel yollara dayandık. Anketler yaptık. Hepsini dinledik. Bölge bölge tüm ilçelerimizde çalışmalar yaptık. ve belediyecilik üzerine yazılmış 2.500 yüksek lisans ve doktora tezini inceledik. Ben buradan bana destek veren değerli akademisyen arkadaşlarıma, yanımızda olan, mücadele veren, tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum.

"ON NUMARA KENTİ, ON NUMARA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

İki bin projeyi tek tek inceledik. Bu projeler üzerine mülakatlar yaptık. Bilimsel çalıştık. Aklı ve bilimi odağımıza koyduk. Tarımı, turizmi, taşıma, tarih, teknoloji, yani 5T Balıkesir kalkındırmak için 5T ve 3 yeni diyerek bir yol ve plan hazırladık. Üç yenimiz şudur; yeni bir anlayış kimseyi ayırmayan herkesi kucaklayan. Yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Çünkü burası Balıkesir Kuvayi Milliye'nin yiğit evlatlarının memleketi yani milli birliğin, beraberliğin merkezindeyiz. Bunun için bizim anlayışımız ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan bir anlayış. Aynı zamanda yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz. Yani dünyayı gören, takip eden, içinde olan, bilime inanan, Atatürk'ün bilime verdiği değer gibi, halka verdiği değer gibi, ilmin ışığında ilerleyerek bir dünya vizyonunu Balıkesir'e taşımak istiyoruz. ve aynı zamanda yeni bir yönetim. Bunların hepsini 3 yeni ve 5T dediğimiz bir formülasyonla toparladık. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, Son 20 yılda ekonomik gelişmişlikte Türkiye çapında 15. iken 24'e düştük. Yani 10 sıra birden geriye düştük. Bu nedir? Durum net. Mevcut yöneticiler Balıkesir'imizi on numara geriye getirdiler. Biz ne yapacağız? On numara kenti, on numara ileriye taşıyacağız.

"ADALETLİ BİR BELEDİYE BAŞKANINIZ OLACAK"

Konuşmasının ardından projelerini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Bütün projelerimizde önce insan diyoruz. Önce insan onuru diyoruz. Yapacağımız yardımları da hiçbir kimsenin onurunu incitmeden sağ elin verdiğini sol el görmeden yapıyoruz. İnancımıza göre halkımıza hizmet, Hakk'a hizmettir. Cenabı Allah'ın huzurunda sizlerin şahitliğinde söylüyorum. Balıkesir'ime hizmet benim için ibadettir hemşehrim. Bu on numara kart ile ihtiyaç sahibi olan altını çiziyorum. İhtiyaç sahibi olan dul yetimlerimiz ile kadınlarımıza yılda bir kez 20 bin lira destek vereceğiz. Üniversiteyi kazanan ve il dışına giden gençlerimize gidiş dönüş bileti ve konaklamaları için desteği kartlarına yükleyeceğiz. Askere gidecek olan genç yiğit kardeşlerime 5 bin lira destek vereceğiz. Gazilerimize gaziler gününde 5 bin lira destek vereceğiz. Yeni evli gençlerimize 30 bin lira destek vereceğiz. Bebek sahibi olan ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere, mama ve çocuk bezi almaları için aylık 2 bin lira destek vereceğiz demişiz. 0-4 yaş arası. ocuğu olan ve sosyal incelemeyle ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz ailelere her ay 1000 lira destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay nakdi destekte bulunacağız. Engelli kardeşlerime, yıl başında 5 bin lira destekte bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelere, ramazanda gıda yardımı olarak 2500 lira kış öncesinde yardımı olarak 5 bin lira destekte bulunacağız. Bu on numara kart. Balıkesir genelinde kullanılacak. Bu yardımları verirken bu yardımları verirken ben hep söylüyorum. Memleketi hizmet iki üç şey lazım. Önce Allah korkun olacak. Çünkü hesap vereceksin. Memleket sevdan olacak, hizmet aşkını olacak. Size büyük bir sözüm var. En büyük vaadim. Adaletli bir belediye başkanınız olacak."