CHP Belediyelerine Halkla İç İçe Olma Uyarısı

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(ANKARA) - CHP'nin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"nda Genel Başkan Özgür Özel'in il ve ilçe belediye başkanlarına, halkla iç içe olmaları uyarısında bulundu. Kendilerini yurttaştan ayrıcalıklı görmemeleri konusunda uyaran Özel, "Çakarlı araç ve kalabalık konvoylarla dolaşmayalım. Halkın içinde olalım" vurgusu yaptı.

Yerel seçimlerden yüzde 37,7 oy oranıyla çıkarak birinci parti olan CHP'nin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı", 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basına kapalı olarak gerçekleştirilen konuşmasıyla kapandı. Çalıştay'ın ikinci gününde belediye başkanlarına bazı uyarı ve çağrılar yapıldı.

Edilnilen bilgiye göre; Özel'in konuşmasında belediye başkanlarına "çakarlı araç kullanmayın" uyarısı yaptığı, "Çakarlı araç ve kalabalık konvoylarla dolaşmayalım. Halkın içinde olalım" dediği öğrenildi.

"MAKAM KAPILARINI SÖKMENİZE GEREK YOK AMA AÇIK TUTUN"

Yerel seçim zaferinin ardından CHPli birçok yeni belediye başkanı, makama geçtiklerinde odanın kapısını sökerek vatandaşla iç içe olacakları mesajını kameralar önünde vermişti. CHP Genel Başkanı Özel, kapıları sökmenin şart olmadığını belirterek, vatandraşlar tarafından her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı olmanın yeterli olacağını söyledi.

"SCHOLZ EMEKLİ MAAŞINA İNANMADI"

Özel, belediye başkanlarına Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaşadıkları emekli anısını da anlattı. Scholz'e Türkiye'de yaşayan emekililerin aldıkları maaşı söylediğini dile getiren Özel, Scholz'in rakama inanmadığını ve "tercüman hatası" zannettiğini söyledi. Emeklilerin sorunlarına da değinen Özel, belediye başkanlarına emekliler ile ilgili çalışma yapmalarını söyledi.

Öte yandan, Özel, çalıştayın ikinci gününde; belediye başkanlarının genel siyasete karışmamaları ve kapsayıcı olmalarını da istedi. Özgür Özel, başkanlara "İsraftan, lüksten, şatafattan uzak durun" dedi.

"HEDEF 2028 MESAJI"

Çalıştay'da yerel seçimleri kazanmanın 2028'de yapılması beklenen genel seçimleri kazanarak iktidar olmanın önemli bir adımı olacağı mesajı "Hedef 2028" ifadesiyle vurgulandı. Belediye başkanlarına hata yapmadan iktidara gelmenin yolunun bir arada ve uyumlu çalışmak olduğu söylendi.