CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, projelerini tanıttı - Son Dakika
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CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, projelerini tanıttı

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, projelerini tanıttı

CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı, proje tanıtım toplantısında 31 Mart'ta göreve seçilmesi halinde yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Subaşı, Bilecik'i tanıdığını ve halkın beklentilerini anladığını belirtti. Programa CHP milletvekilleri ve parti üyeleri de katıldı.

20.03.2024 20:57  Güncelleme: 20:58
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CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı, proje tanıtım toplantısında 31 Mart'ta göreve seçilmesi halinde yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, doğma büyüme Bilecikli olduğunu söyledi.

Kenti her yönüyle tanıdığını belirten Subaşı, şöyle devam etti:

"Sokaklarından insanlarına tüm köşelerini içselleştirdim. Burada yaşayan çocukların, gençlerin ve anne babaların beklentilerini ve umutlarını içtenlikle anlıyorum. Bilecik öyle güzel bir şehir ki asırlar boyunca her medeniyetten ve bölgeden insanlara yuva olmuş, olmaya da devam ediyor. Bugün Bilecik'e baktığımızda sadece ülkemizden değil, belki de dünyanın dört bir yanından şehrimize gelmiş ve burada yaşamayı tercih etmiş insanların olduğunu görebiliyoruz. Ben de bu mozaiğin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum."

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de genç ve dinamik kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.

Seçimi kazanacaklarına inançlarının, güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Tüzün, "Onun vizyonuna, gençliğine, bilgisine, birikimine ve en önemlisi tecrübesine Bilecik'in ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Melek Mızrak Subaşı'na da Bilecik halkının desteği olacağını ve bu konuda en ufak bir tereddüt duymadığını gözlerimle kampanyada görüyor ve biliyorum." dedi.

Etkinlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da katılımcılara hitap etti.

Melek Mızrak Subaşı'nın projelerini anlatması ve iftar verilmesiyle sona eren programa, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, projelerini tanıttı - Son Dakika

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