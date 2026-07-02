CHP Bursa'da Demokrasi Nöbeti Sona Erdi

(BURSA) - Haber: Zehra Değirmenci/ Kamera: Sibel Kahraman

CHP MYK kararıyla görevden alınan CHP Bursa İl Örgütü'nün il binasında başlattığı demokrasi nöbeti sona erdi. Eski CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Biz bugün bu binadan çıkıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmıyoruz. Anahtarı bırakıyoruz ama Bursa'nın iradesini kimseye bırakmıyoruz" dedi.

CHP MYK kararıyla 17 Haziran'da görevden alınan CHP Bursa İl Örgütü'nün il binasında başlattığı demokrasi nöbeti, bugün yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Eski CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, il binasını boşaltacaklarını ancak mücadeleyi halkın içinde sürdüreceklerini söyledi.

Parti binasına "Örgüt, halk neredeyse, CHP oradadır" ve "Bu bina RTE-KK tarafından gasp edilmiştir" pankartları asıldı. Açıklamanın ardından Yeşiltaş ve partililer yeni koordinasyon binasına geçti. Yeşiltaş, yeni ofisine ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını astı.

İl binası önünde partililere seslenen Yeşiltaş, yaşanan süreci "siyasi mühendislik operasyonu" olarak nitelendirdi. Yeşiltaş, "Bugün partimiz, kendi geleceği için halkın geleceğini hiçe sayanların bir araya gelerek oluşturduğu butlan çetesinin saldırısı altındadır" dedi.

"HİÇBİR FERMAN BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Yeşiltaş, görevden alma kararını tanımadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İşte bizler bu siyasi operasyona karşı 17 Haziran'da gelen görevden alma yazısını yırttık. Çünkü hiçbir ferman bizi yolumuzdan döndüremez. Günlerdir burada koruduğumuz bir koltuk ya da bir bina değil; Bursa delegesinin iradesi, Bursa örgütünün onurudur."

"ANAHTARI BIRAKIYORUZ AMA BURSA'NIN İRADESİNİ BIRAKMIYORUZ"

İl binasından ayrıldıklarını ancak mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Biz bugün bu binadan çıkıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmıyoruz. Bu kapıdan ayrılıyoruz ama mücadeleden ayrılmıyoruz. Anahtarı bırakıyoruz ama Bursa'nın iradesini kimseye bırakmıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir bina değildir. Bir tabela değildir. Bir koltuk, bir mühür, bir oda ya da makam değildir."

"HER SOKAK BİZİM İL BİNAMIZDIR"

Yeşiltaş, mücadelenin halkın içinde devam edeceğini belirterek, "Artık bu şehirdeki her sokak bizim il binamızdır. Her mahalle bizim il örgütümüzdür. Her meydan bizim kürsümüzdür. Bugün bu kapıdan çıkarken herkes bilsin; biz buradan eksilerek değil, çoğalarak çıkıyoruz" dedi.