CHP'de Grup Toplantısı İptal, Kurultay Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Grup Toplantısı İptal, Kurultay Talebi

15.06.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, genel merkezin grup toplantısı başvurusu yapmadığını, örgüt yorgunluğu nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Ayrıca 9 milletvekilinin tedbirli disiplin sevkini hukuksuz bulduklarını ve çarşamba günü 900 imzayla olağanüstü kurultay talebini ileteceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM Başkanlığına grup toplantısı yapmak için başvuru yapılmadığını belirterek, "Bu karardan memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği yoğun destek nedeniyle örgütlerimizin yorgunluğunu görüp hissederek, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 'CHP Genel Başkanının, CHP Grup Başkanının hiyerarşik üstüdür' yönündeki söylemlere ilişkin konuşan Emir, "Grup Başkanının seçilme yolu açıktır ve bu 'Siyasi Partiler Kanunu'ndan kaynaklı olarak bizim iç yönetmeliğimize koyulmuş açık bir hükümdür. Bakın kanunda, 'Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır, değilse grup başkanı, grup üyeleri arasından iç yönetmelikle gösterilen yöntemle seçilir.' Dolayısıyla bir şekilde atanan ve şu anda genel başkanlık konumunda olan bir kişinin, grup başkanımızla ilgili bir tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Bunun üzerindeki tartışmalar boştur. Bir başka konu; Parti Meclisi'nde üstünlüğü sağlayacağız ve gruba gözdağı verecekler diye 9 arkadaşımızı tedbirli olarak disipline sevk ettiler. Bu karar tamamen hukuksuzdur ve parti tüzüğümüz çiğnenmiştir. Tüzüğümüzün 63'üncü maddesi son derece açık, aynen okuyorum; 'Parti Meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri özel korumaya tabidir.' Yani bir üyeyi, bir il yönetim kurulu üyesini veya bir il başkanını görevden aldığın gibi milletvekillini, büyükşehir belediye başkanını tedbirli bir şekilde disipline sevk edemezsin diyor. Burada özel bir hüküm söz konusu; çünkü söz konusu olan bir milletvekilidir. Milletvekilleri söz konusu olduğunda diyor ki, 'MYK karışamaz. Parti Meclisi karar verir.' 63'üncü maddenin 1'inci fıkrasında hiçbir tereddüde yer bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Emir ayrıca tüzüğün 5'inci maddesinde yer alan 'ivedi durumlar'ın il yönetimlerinin yetkisini devralmak için hazırlandığını belirtti ve tedbirli ihraç kararı verilerek Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 kişinin geri döneceğini söyledi.

'GRUP BAŞKAN VEKİLİ ATAMA YETKİSİ YOK'

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevinin düşürülmesinin doğru bir karar olmadığını söyleyen Emir, "İç yönetmelik madde 7 veya bu iç yönetmeliğin, iç tüzüğün ya da 'Siyasi Partiler Yasası'nın herhangi bir maddesinde; genel başkanın grup başkan vekili atama yetkisini göstersinler. Böyle bir şey yok. Sadece bizde değil tüm partiler iç yönetmeliklerinde böyle bir yetki yok. Çünkü tüm yönetmelikler ilgili yasaya göre hazırlanır. 'Tayyip Erdoğan atıyor', hayır o da atamıyor, işaret ediyor onlar da seçiyor. Sonuç itibarıyla grup başkan vekilleri gruptan seçilir. İlk 2 yıl sonucunda genel başkan grup başkan vekillerinden memnunsa görevini uzatabilir. 'Ben senden memnun değilim, bunu getireceğim' diyemez. Bunu söyleyen varsa ona sorun, 'Hangi maddeye dayanıyorsunuz?' 'Biz hukuk tanımayız' diyorlarsa ayrı mesele zaten tanımadıklarını da biliyoruz; ancak biz ısrarla soruyoruz. Meclis Başkanımız, grup başkan vekillerimizin alelacele görevden alındığını varsayarak yanlış bir uygulamanın içerine düşmüştür. Hem bizim iç tüzüğümüzü hem iç yönetmeliğimizi hem de anayasayı yok saymıştır. Burada madde 7'nin 1'inci fıkrasının son cümlesinde diyor ki, 'Yenisi seçilene kadar grup başkan vekili görevine devam eder.' Yani velev ki grup başkan vekillerimizin görevden alınmasını hukuka uygun sayıp ki asla değil; ama bu durumda dahi yenileri seçilene kadar mevcutlar devam eder. Sayın Meclis Başkanı; bu hükmü niye yok saydınız? Saymamalıydınız, olmamıştır" diye konuştu.

'900 İMZAYI ÇARŞAMBA TESLİM EDECEĞİZ'

Emir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024 ve 2025 yılında yapılan parti tüzüğü ile ilgili karar almadığı için tüzüğün geçerli olduğunu vurguladı ve 20 Temmuz öncesi parti kurultay kararı ile Yargıtay'ın dosya ile ilgili karar vermesi gerektiğini ifade etti. Emir, "Biz kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile 74 il başkanımız ve bizimle birlikte hareket etmeyen il başkanlarımızın bulunduğu yerlerdeki delegeler de ağırlıklı olarak bizi desteklemektedir, milletle yan yana durmaktadır. Onlarla birlikte genel merkezimize olağanüstü kurultay talebini ileteceğiz. Bu tartışmaları lütfen hukuki zeminden kaydırmayın. 'Olağanüstü kurultay yapamayız' diyorlar. İmza toplandı, Parti Meclisi düştü; 'Hayır yapamayız.' Niye? 'Tedbirle göreve geldik.' Tedbirle gelen istediğini görevden alıyor; ama asıl yapması gereken olağanüstü kurultayı yapmaktan kaçıyor. Ben buradan tekrar sesleniyorum; vakit geç değildir. CHP'yi böyle bir girdaptan kurtarmak kolaydır. Bu onur herkese yakışır. Herkesi sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Biz sorumlu, sağduyulu, soğukkanlı olmaya devam edeceğiz ve ısrarla kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. Bunun bir gereği olarak da 900 imzamızı çarşamba günü genel merkeze götüreceğiz" dedi.

'MİLLETİN SESİNİ DUYMAK İÇİN GEÇ DEĞİLDİR'

CHP Genel Merkezi tarafından TBMM Başkanlığına grup toplantısı yapmak için başvuru yapılmadığını aktaran Emir, "Bu karardan memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği yoğun destek nedeniyle örgütlerimizin yorgunluğunu görüp hissederek, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır. Bu süreçte bize destek olan, emek veren, ter döken, toplantılarımıza, yürüyüşlerimize, grup toplantılarımıza, mitinglerimize gelen, gelemeyip de televizyonlardan izleyen, gelemeyip de yüreğinin o gücünü sıcaklığını gönderen milyonlara sonsuz teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki siyaset millet için yapılır, milletle birlikte yapılır ve milletin sesini duymak için hala geç değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Emir, öte taraftan yeni bir parti ile ilgili spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve partiden ayrılmayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Murat Emir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Grup Toplantısı İptal, Kurultay Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler
Brezilya’da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü

17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
16:11
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:57:01. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Grup Toplantısı İptal, Kurultay Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.