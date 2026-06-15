CHP'de Grup Toplantısı İptal, Kurultay Talebi

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM Başkanlığına grup toplantısı yapmak için başvuru yapılmadığını belirterek, "Bu karardan memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği yoğun destek nedeniyle örgütlerimizin yorgunluğunu görüp hissederek, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 'CHP Genel Başkanının, CHP Grup Başkanının hiyerarşik üstüdür' yönündeki söylemlere ilişkin konuşan Emir, "Grup Başkanının seçilme yolu açıktır ve bu 'Siyasi Partiler Kanunu'ndan kaynaklı olarak bizim iç yönetmeliğimize koyulmuş açık bir hükümdür. Bakın kanunda, 'Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır, değilse grup başkanı, grup üyeleri arasından iç yönetmelikle gösterilen yöntemle seçilir.' Dolayısıyla bir şekilde atanan ve şu anda genel başkanlık konumunda olan bir kişinin, grup başkanımızla ilgili bir tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Bunun üzerindeki tartışmalar boştur. Bir başka konu; Parti Meclisi'nde üstünlüğü sağlayacağız ve gruba gözdağı verecekler diye 9 arkadaşımızı tedbirli olarak disipline sevk ettiler. Bu karar tamamen hukuksuzdur ve parti tüzüğümüz çiğnenmiştir. Tüzüğümüzün 63'üncü maddesi son derece açık, aynen okuyorum; 'Parti Meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri özel korumaya tabidir.' Yani bir üyeyi, bir il yönetim kurulu üyesini veya bir il başkanını görevden aldığın gibi milletvekillini, büyükşehir belediye başkanını tedbirli bir şekilde disipline sevk edemezsin diyor. Burada özel bir hüküm söz konusu; çünkü söz konusu olan bir milletvekilidir. Milletvekilleri söz konusu olduğunda diyor ki, 'MYK karışamaz. Parti Meclisi karar verir.' 63'üncü maddenin 1'inci fıkrasında hiçbir tereddüde yer bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Emir ayrıca tüzüğün 5'inci maddesinde yer alan 'ivedi durumlar'ın il yönetimlerinin yetkisini devralmak için hazırlandığını belirtti ve tedbirli ihraç kararı verilerek Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 kişinin geri döneceğini söyledi.

'GRUP BAŞKAN VEKİLİ ATAMA YETKİSİ YOK'

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevinin düşürülmesinin doğru bir karar olmadığını söyleyen Emir, "İç yönetmelik madde 7 veya bu iç yönetmeliğin, iç tüzüğün ya da 'Siyasi Partiler Yasası'nın herhangi bir maddesinde; genel başkanın grup başkan vekili atama yetkisini göstersinler. Böyle bir şey yok. Sadece bizde değil tüm partiler iç yönetmeliklerinde böyle bir yetki yok. Çünkü tüm yönetmelikler ilgili yasaya göre hazırlanır. 'Tayyip Erdoğan atıyor', hayır o da atamıyor, işaret ediyor onlar da seçiyor. Sonuç itibarıyla grup başkan vekilleri gruptan seçilir. İlk 2 yıl sonucunda genel başkan grup başkan vekillerinden memnunsa görevini uzatabilir. 'Ben senden memnun değilim, bunu getireceğim' diyemez. Bunu söyleyen varsa ona sorun, 'Hangi maddeye dayanıyorsunuz?' 'Biz hukuk tanımayız' diyorlarsa ayrı mesele zaten tanımadıklarını da biliyoruz; ancak biz ısrarla soruyoruz. Meclis Başkanımız, grup başkan vekillerimizin alelacele görevden alındığını varsayarak yanlış bir uygulamanın içerine düşmüştür. Hem bizim iç tüzüğümüzü hem iç yönetmeliğimizi hem de anayasayı yok saymıştır. Burada madde 7'nin 1'inci fıkrasının son cümlesinde diyor ki, 'Yenisi seçilene kadar grup başkan vekili görevine devam eder.' Yani velev ki grup başkan vekillerimizin görevden alınmasını hukuka uygun sayıp ki asla değil; ama bu durumda dahi yenileri seçilene kadar mevcutlar devam eder. Sayın Meclis Başkanı; bu hükmü niye yok saydınız? Saymamalıydınız, olmamıştır" diye konuştu.

'900 İMZAYI ÇARŞAMBA TESLİM EDECEĞİZ'

Emir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024 ve 2025 yılında yapılan parti tüzüğü ile ilgili karar almadığı için tüzüğün geçerli olduğunu vurguladı ve 20 Temmuz öncesi parti kurultay kararı ile Yargıtay'ın dosya ile ilgili karar vermesi gerektiğini ifade etti. Emir, "Biz kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile 74 il başkanımız ve bizimle birlikte hareket etmeyen il başkanlarımızın bulunduğu yerlerdeki delegeler de ağırlıklı olarak bizi desteklemektedir, milletle yan yana durmaktadır. Onlarla birlikte genel merkezimize olağanüstü kurultay talebini ileteceğiz. Bu tartışmaları lütfen hukuki zeminden kaydırmayın. 'Olağanüstü kurultay yapamayız' diyorlar. İmza toplandı, Parti Meclisi düştü; 'Hayır yapamayız.' Niye? 'Tedbirle göreve geldik.' Tedbirle gelen istediğini görevden alıyor; ama asıl yapması gereken olağanüstü kurultayı yapmaktan kaçıyor. Ben buradan tekrar sesleniyorum; vakit geç değildir. CHP'yi böyle bir girdaptan kurtarmak kolaydır. Bu onur herkese yakışır. Herkesi sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Biz sorumlu, sağduyulu, soğukkanlı olmaya devam edeceğiz ve ısrarla kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. Bunun bir gereği olarak da 900 imzamızı çarşamba günü genel merkeze götüreceğiz" dedi.

'MİLLETİN SESİNİ DUYMAK İÇİN GEÇ DEĞİLDİR'

CHP Genel Merkezi tarafından TBMM Başkanlığına grup toplantısı yapmak için başvuru yapılmadığını aktaran Emir, "Bu karardan memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği yoğun destek nedeniyle örgütlerimizin yorgunluğunu görüp hissederek, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır. Bu süreçte bize destek olan, emek veren, ter döken, toplantılarımıza, yürüyüşlerimize, grup toplantılarımıza, mitinglerimize gelen, gelemeyip de televizyonlardan izleyen, gelemeyip de yüreğinin o gücünü sıcaklığını gönderen milyonlara sonsuz teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki siyaset millet için yapılır, milletle birlikte yapılır ve milletin sesini duymak için hala geç değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Emir, öte taraftan yeni bir parti ile ilgili spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve partiden ayrılmayacaklarını söyledi.