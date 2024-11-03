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CHP'de İhraç İstemleri ve Acil Eylem Planı

CHP\'de İhraç İstemleri ve Acil Eylem Planı

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayyuma atanması sonrası Lütfü Savaş'ı disipline sevk etti.

03.11.2024 23:09
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CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında, Parti Meclis Toplantısı (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın (MYK) son gününde, CHP Basın Sözcüsü Deniz Yücel alınan kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yücel, "Lütfü Savaş bugün merkez yönetim kurulu toplantımızda alınan kararla, oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Avcılar'da bir otelde toplandı. Toplantıda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından izlenecek yol haritası konuşuldu. CHP PM Toplantısı saat 10.00'da başladı. Toplantının gündeminde, iki gün süren CHP TBMM Grubu yasama yılı kampında ele alınan konular ve önerilere yer verildi. PM'nin saat 15.45'te sona ermesinin ardından Özel, MYK üyeleriyle de toplantı yaptı. Alınan kararlar ve yol haritası ile ilgili CHP Basın Sözcüsü Deniz Yücel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yücel, "TBMM'de başta bütçe maratonu olmak üzere tüm zeminlerde gerekli adımlar atılarak bir seferberlik halinde halkımızın gerçek sorunlarına sahip çıkılacaktır" dedi.

'KONUYU DETAYLI BİR ŞEKİLDE İRDELEDİK'

Yücel, "Bildiğiniz gibi bu hafta sonu için bir milletvekili kampı planlamıştık. Ancak Çarşamba günü Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in haksız ve hukuka aykırı bir şekilde. ve ardından Esenyurt Belediyemize anti demokratik bir şekilde kayyum atanması nedeniyle parti yöneticilerimiz ve tüm milletvekillerimizle birlikte İstanbul'a geldik. Bu antidemokratik uygulamaya, bu irade gaspına karşı tepkimizi göstermek için önce Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık ve tepkimizi gösterdik. Daha sonra iki gün boyunca milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda konuyu detaylı bir şekilde irdeledik. Bugün de önce parti meclisi toplantımızı yaptıktan sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ACİL EYLEM PLANI UYGULANACAKTIR'

Yücel, "4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün bir Genel Başkan Yardımcısı veya Grup Başkanvekilimiz, iki Parti Meclisi üyesi, üç Milletvekili, bir Yüksek disiplin kurulu üyesi, iki İlçe Başkanı, iki Belediye Başkanı, iki İBB yöneticisi, bir il yöneticisi, bir ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyet iki hafta süresince Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacak şekilde bir hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere Acil Eylem Planı uygulayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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