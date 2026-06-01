CHP'de Kurultay Tartışmaları Sürüyor

01.06.2026 16:00
Özgür Özel, CHP'nin kurultay kararını tanımadıklarını ve faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Haber: Gülara SUBAŞI

Özgür Özel'in, TBMM'de yapılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu" toplantısında, Cumhurbaşkanlıı Aday Ofisi'nin tüzüğe işlendiği kurultayın yok sayılmasına ilişkin kararı tanımadıklarını belirterek, "Tüzüğümüze yapılan müdahaleyi tanımıyoruz, faaliyetler aynen devam edecek" ifadesini kullandığı öğrenildi. Kurmaylar, hem parti kurullarının hem de aday ofisinin görevine devam ettiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Saat 09.45 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda partiye yönelik mutlak butlan kararı ele alındı.

Özel'in aday ofisini parti tüzüğüne işlediği kurultayın yok sayılmasıyla ilgili mahkeme kararını tanımadıklarını söylediği belirtildi. Bu kapsamda, Özel'in toplantıda politika kurulu başkanlarına "Tüzüğümüze yapılan müdahaleyi tanımıyoruz. CAO faaliyetleri aynen devam edecek" dediği öğrenildi.

"KURULLARIMIZ GÖREVDE"

Kurmaylar, konuya ilişkin şunları söyledi:

"CAO Politika Kurulu başkanlarının görevi aynen devam ediyor. Partinin genel başkanının mazbatası iptal edilmediği gibi; PM, partinin tüm yönetim organları mazbatalı bir şekilde görevine devam ediyor. Tedbir kararı verilmiş olması ne genel başkanın ne PM üyelerinin partideki statüsüne etki etmedi. Biz aynı şeyi parti üst yönetimi tarafından oluşturulmuş CAO için de görüyoruz. Dolayısıyla hem politika kurulu başkanları hem de kurul üyeleri görevindeler. Tüm arkadaşlar sahadaki görevlerine devam decekler. Politika kurulları aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor."

Kararı "parti içi varoluş mücadelesi" olarak niteleyen kurmaylar, "O mücadeleyi vereceğiz ama diğer yandan toplumun 'CHP kendi içinde tartışıyor' demesini istemiyoruz. Çünkü biz üretmeye devam ediyoruz. Ülkeyi yönetebilir olduğumuzun görülmesini istiyoruz. Bu anlamda da CAO çok önemli" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİ

Kurmaylar, CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Özel ile olan görüşmesinde genel başkana ve partinin bütün kurullarına desteğinin devam ettiğini belirttiğini söyledi. İmamoğlu'nun görüşmede "Ne karar alırsanız alın, yanınızdayım" dediği ifade edildi.

ÖZEL, A TAKIMINI GENİŞLETTİ

Özel, dün yaptığı MYK toplantısında A takımını genişletti. CAO'da politika kurulu başkanlığı görevini yürüten altı isim, genişletilmiş MYK'ya dahil edildi. Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç dün yapılan MYK toplantısına katılım sağladı. Özel'in ikinci genişletilmiş MYK toplantısı yarın haftalık grup toplantısının ardından yapılacak.

GRUP TOPLANTISINDA KİM KONUŞACAK

Grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin olarak partinin grup iç yönetmeliğini işaret eden kurmaylar, "Bu yönetmelikte partinin grup toplantısının ne şekilde olacağı düzenleniyor. Dolayısıyla burada grup toplantısını engelleyebilecek herhangi bir şey yok. Tartışmasız, yarın grup toplantısı her zamanki saatinde yapılacak" diye konuştu.

"KURULTAY İÇİN ATMAMIZ GEREKEN TÜM ADIMLARI ATIYORUZ"

Olağanüstü kurultay için Türkiye genelindeki bin 134 delegeden bugün toplanmaya başlanan imzalara ilişkin de konuşan kurmaylar, şunları söyledi:

"İmzalar toplandıktan sonra Genel Merkez'e iletilecek. Ama kurultaya davet etmesi gereken kişi Kemal Bey. Etmek zorunda, etmediği durumda hukuksuz bir tutum sergilemiş olur. Kılıçdaroğlu'nun tedbirle buraya gelmesinin amacı, partiyi kurultaya götürmek. Kurultay iptal olduysa eğer o kurultayın yeniden yapılması lazım. Kemal Bey, önceki kurultayda irade fesadı olduğu için kendisinin seçilemediğini iddia ediyorsa partiyi tekrar kurultaya götürüp iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Partiyi bu kaostan kurtarması lazım. Ama Kemal Bey partiyi kurultaya götürme konusunda ipe un seriyor. PM'yi de toplayabilir derhal. Bunun için tebligata gerek yok. Biz kurultay için atmamız gereken tüm hukuki adımları tek tek atıyoruz. PM'nin toplanması için de çalışıyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Özel'in süreci en katılımcı şekilde yürüttüğünü belirten kurmaylar, milletvekili gurubundan eski genel başkanlara ve eski milletvekillerine kadar irtibat halinde olunduğunu belirterek "Genel başkan partinin kurumsal kimliğine kamuoyu önünde bir zarar gelmemesi için süreci en katılımcı şekilde tüm aktörleri katarak yürütüyor" dedi.

Kurmaylar, Kılıçdaroğlu'na yakın olan fakat Genel Merkez'e polisle girilmesine tepki gösteren milletvekilleriyle de görüşüldüğünü belirtti.

ÖZEL, MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Özel, CAO toplantısının ardından milletvekilleriyle görüşmeye başladı. Özel, gün boyunca üç grup halinde, Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyen isimler hariç partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

