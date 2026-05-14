Burhanettin Bulut'tan Bakan Gürlek'e: "Whatsapp Gruplarının Kapatılması Talimatı Kim veya Kimler Tarafından Verilmiştir?"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, "Adliye muhabirlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaşılan belgelerin, orijinal hallerinden farklı biçimde düzenlendiği iddiası hakkında herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır? PDF formatındaki resmi belgelerin Word ortamına aktarılıp içeriklerinde değişiklik yapılması, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat açısından suç teşkil etmekte midir? Kamuoyunda 'Basın Bilgilendirme' grubu olarak bilinen WhatsApp gruplarının kapatılması talimatı kim veya kimler tarafından verilmiştir" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adalet Bakanlığı'nın "Basın Bilgilendirme" WhatsApp grubunda bazı tutuklu ifadelerinin değiştirilerek servis edilmesi iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, şunları kaydetti:

"Adaletin tarafsızlığına gölge düşüren uygulamalar, hukuk devleti ilkesine ve kamu vicdanına ciddi zarar vermektedir. Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı gelişmeler; Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen iletişim süreçlerinin, yargı süreçlerini etkilemeye ve kamuoyunu belirli bir siyasi algı doğrultusunda yönlendirmeye dönük biçimde kullanıldığı yönünde güçlü tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ailesine yönelik soruşturma sürecinde Zuhal Böcek'in ifadesi ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin bazı ifade tutanaklarının, adliye muhabirlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulduğu; bu belgelerin orijinal halleri yerine üzerinde oynandığı, belirli bölümlerinin öne çıkarıldığı Word dosyaları üzerinden servis edildiği ortaya çıkmıştır."

"YAŞANANLARIN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDIĞI YÖNÜNDEKİ ŞÜPHELER DAHA DA ARTMIŞTIR"

Söz konusu belgelerin orijinal PDF kayıtları ile servis edilen Word dosyaları karşılaştırıldığında; bazı ifadelerin çıkarıldığı, bazı bölümlerin özellikle öne çıkarıldığı ve kamuoyunda belirli bir algı oluşturulmasına dönük müdahalelerde bulunulduğu yönünde ciddi bulgular ortaya çıkmıştır. Dahası, bazı bölümlerin renkli işaretlemelerle dikkat çekici hale getirildiği görülmektedir. Yargı süreçlerinin gizliliği ve masumiyet karinesi açıkça ihlal edilirken, devletin tarafsız olması gereken kurumlarının siyasi tartışmaların parçası haline gelmesi; adalete duyulan güveni zedelemekte, hukuk devleti ilkesini tartışmalı hale getirmektedir. Öte yandan, kamuoyunda gündem olan bu iddiaların ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde kullanılan bazı WhatsApp gruplarının kapatıldığı yönündeki bilgiler, yaşananların üstünün örtülmeye çalışıldığı yönündeki şüpheleri daha da artırmıştır."

BULUT'TAN BAKAN GÜRLEK'E SORULAR

Bulut, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Gizlilik kararı bulunan soruşturmalara ait ifade tutanakları ve belgeler, bakanlığınız bünyesinde görev yapan kişiler tarafından nasıl temin edilmektedir?"

Soruşturma dosyalarına ait bilgi ve belgelerin medya mensuplarına servis edilmesi yönünde herhangi bir talimat verilmiş midir?

Adliye muhabirlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaşılan belgelerin, orijinal hallerinden farklı biçimde düzenlendiği iddiası hakkında herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır?

PDF formatındaki resmi belgelerin Word ortamına aktarılıp içeriklerinde değişiklik yapılması, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat açısından suç teşkil etmekte midir?

Kamuoyunda 'Basın Bilgilendirme' grubu olarak bilinen WhatsApp gruplarının kapatılması talimatı kim veya kimler tarafından verilmiştir?

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği'nin görevi; soruşturma gizliliğini korumak mı, yoksa siyasi tartışmaları besleyecek içeriklerin dolaşıma sokulmasını sağlamak mıdır?

Ana Muhalefet Partisi'ni hedef alan içeriklerin, bakanlık bünyesindeki iletişim kanalları aracılığıyla dolaşıma sokulduğu yönündeki iddialar hakkında bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

Bakanlığınız bünyesinde görev yapan herhangi bir personel hakkında bu iddialar nedeniyle idari veya adli soruşturma başlatılmış mıdır?"