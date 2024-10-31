CHP'den Ahmet Özer'e Destek Açıklaması - Son Dakika
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CHP'den Ahmet Özer'e Destek Açıklaması

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklama kararı öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, partinin hukuksuz uygulamalara karşı mücadele edeceğini belirtti.

31.10.2024 00:06  Güncelleme: 05:36
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklama kararı öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada,  " Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Merkezi'yle ve tüm örgütleriyle kararlı bir biçimde bu süreçte mücadelesini sürdürecektir. Bu tür hukuksuz uygulamalara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP yöneticileri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen tutuklama kararından kısa bir süre önce Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi önüne gitti. İmamaoğlu ve Çelik burada açıklama yaptı.

Çelik, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, 39 ilçe başkanımızla, 26 belediye başkanımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzle Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'e yönelik işletilen hukuksuz süreci takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Genel Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, partimizin her kademesiyle sürecin çok yakından takipçisiyiz. Sabah itibarıyla Genel Başkanımız İstanbul'da olacak. Yarın öğlen vakitlerinde partimizin MYK toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Çıkacak karara göre Genel Başkanımız hem yarınla ilgili hem sonrasıyla ilgili yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacak. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sopasıyla, yargıta taciziyle siyaseti dizayn etmek isteyenlere Cumhuriyet Halk Partisi geçit vermeyecektir. Bu uygulama, yargının siyasete müdahalesinin ilk örneği değildir. Türkiye'nin gündeminde olan 'ahmak davası'yla hem seçmen iradesine darbe vurma girişimlerine tanıklık ediyoruz hem de önümüzdeki siyaset sürecini yargının siyasete müdahalesiyle dizayn etmeye çalıştıklarını görüyoruz ve biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Merkezi'yle ve tüm örgütleriyle kararlı bir biçimde bu süreçte mücadelesini sürdürecektir. Bu tür hukuksuz uygulamalara asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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