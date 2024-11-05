CHP'den AKP'li Vekil Yayman'a Eleştiri: 'Eşitlik İlkesi İhlal Ediliyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den AKP'li Vekil Yayman'a Eleştiri: 'Eşitlik İlkesi İhlal Ediliyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın terör örgütü üyesiyle yemek yemesini eleştirerek, muhalefetin gözaltına alındığına dikkat çekti. Yayman ise yaptığı açıklamada akademisyen kimliği ile orada olduğunu savundu.

05.11.2024 20:29  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Remzi Kartal'ın birlikte yemek yediğini belirterek, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin ama muhalifsen gözaltına alınırsın, tutuklanırsın" dedi. Yayman ise, "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum ve hiçbir siyasi kimliğim yok. Ben Avrupa Parlamentosunda çözüm sürecini savunan, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanma gerekçeleri arasında, PKK terör örgütünün önde gelen isimlerinden Remzi Kartal'la telefonla görüşmesi de yer almıştı. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yıllar önce Remzi Kartal'la yemek yediği fotoğrafların çıkması TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe sebep oldu. Yayman, kendisinin akademisyen kimliği nedeniyle yemek yediğini ifade ederken, muhalefet, Ahmet Özer'in de akademisyen olduğuna dikkat çekerek, hukukun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

"Hüseyin Yayman burada Ahmet Özer Silivri'de"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Bey siz onunla yemek yediniz mi? Evet ya da hayır... Yemek yediniz mi yediniz. Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin, FETÖ'nün elebaşıyla telefonla konuşursun, Amerika'ya gidersin ama muhalifsen gözaltına alınırsın, tutuklanırsın. Bu Meclis bu töhmetten kurtulsun. Son 14 yılda siyaset yapmış insanların FETÖ, PKK, terör örgütleriyle yaptığı görüşmeleri bir çıkartalım. Geriye dönük milletvekiliniz kalmaz" dedi.

"AKP'nin yarısından fazlasının cezaevinde olması gerekir"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Esenyurt Belediye Başkanımız bundan yıllar önce Remzi Kartal'la yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle görevden alınmıştır, hem de cezaevine atılmıştır. Şu anda AKP sıralarında Sayın Hüseyin Yayman Bey oturuyor. Remzi Kartal'la yemek yediniz. Suçta ve cezada eşitlik ilkesi var. Siz yıllar önceki telefon görüşmelerine bakarken AKP'nin yarısından fazlasının bugün orada olmaması, cezaevinde olması gerekir. Anayasanın 10. maddesine göre eşitlik istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Orada akademisyen olarak bulundum"

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise şunları söyledi:

"Bu tartışmayla ilgili şimdiye kadar sustuk, dinledik, insanlar bildiklerini konuşsunlar diye. Meselenin ana fikri şudur; ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi'nde hoca olarak çalıştım. 'Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası' kitabını yazdım. Bu konuyla ilgili o resimde Avrupa Parlamentosunda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim, akademisyen ve gazeteci olarak. Ben bunları zaten Vatan gazetesinde yazdım. Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum ve hiçbir siyasi kimliğim yok. Ben Avrupa Parlamentosunda çözüm sürecini savunan, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu ifade ettim."

Başarır ise "Ben size bir suçlama getirmiyorum. Ahmet Özer de telefonla konuşmuş, o da bir profesör, rektör yardımcısı. O görüşünce terörist oluyor da sen niye olmuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Hüseyin Yayman, Milletvekili, Politika, Güncel, Terör, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP'li Vekil Yayman'a Eleştiri: 'Eşitlik İlkesi İhlal Ediliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 20:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den AKP'li Vekil Yayman'a Eleştiri: 'Eşitlik İlkesi İhlal Ediliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.