CHP'den AKP'ye Düşen Doğurganlık Eleştirisi

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in " İngiltere'de 3 çocuktan 1 çocuğa düşmesi 112 yıl aldı. Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü, ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti" şeklinde açıklamasına ilişkin, "Geçtiğimiz 32 yılın 23'ünde AKP iktidardaydı. Bugün Türkiye'deki doğurganlık oranlarının düşmesinin sebebi, AKP iktidarının bizzat kendisidir" dedi.

CHP'li Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Ayşe Keşir'in, Türkiye'nin düşen doğurganlık hızına ilişkin yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Mevcut ekonomik koşullarda vatandaşın çocuk sahibi olmasının zorlaştığını belirten Dinçer, şunları söyledi:

"Açlık sınırının 24 bin 35 lira, yoksulluk sınırının 78 bin 291 lira olduğu bir ülkede vatandaş 22 bin lira asgari ücretle nasıl çocuk yapsın? AKP iktidarı vatandaşı açlığa ve yoksulluğa mahkum etti. İnsanlar çocuklarını okula gönderemiyor. Vatandaş çocuklarına sabah kahvaltısı bile koyamıyor. Kreş yok, sosyal destek yok. Ama çocuk yapın. Bebek bezinin, bebek mamasının fiyatını bilmeyenler, vatandaşa çocuk yapın diye ısrar ediyorlar. Bu şartlar altında doğurganlık oranının düşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır.

AKP'li yöneticiler 'İngiltere'de 3 çocuktan 1 çocuğa düşmesi 112 yıl aldı. Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü, ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti' şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Geçtiğimiz 32 yılın 23'ünde AKP iktidardaydı. Bugün Türkiye'deki doğurganlık oranlarının düşmesinin sebebi, AKP iktidarının bizzat kendisidir."

"Hayal satmayı bırakın, çözüm üretin"

Dinçer, ekonomik kriz çözülmeden, yoksulluk ortadan kaldırılmadan nüfus artışı beklemenin bir hayalden ibaret olduğunu belirterek, "Hayal satmayı bırakın, çözüm üretin" ifadesini kullandı.