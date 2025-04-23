CHP'den Anıtkabir Yürüyüşü Tepkisi

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Valiliği'nin "uygun görmediği", partisince Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yapılacak yürüyüşe ilişkin, "Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok" dedi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da "Kriz aşıldı. Bütün Ankaralıları eylem alanına bekliyoruz" diye konuştu.

CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşle ilgili Ankara Valiliğ'nce yapılan "trafik sebebiyle uygun görülmediği" yönündeki açıklamanın ardından, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Mahmut Tanal, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

"Hep birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz"

Ümit Erkol, şunları söyledi:

"Dün akşam Valiliğin bir yazısıyla bugün Sayın Genel Başkan'ın burada yapacağı konuşma ve Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşün engelleneceğine dair bir bilgi aldık. Gece boyunca ilişkiler devam etti. Biz, kararlılığımızı ifade ettik. Sabah yapılan son görüşmelerin ışığında, kararlılığımızı da görünce otobüsümüzü meydana yakın bir yere aldılar. Saat 15.00'te otobüsümüzü 1. Meclis'in önüne alacağız. Sayın Genel Başkan buradan hitap edecek. Daha sonra hep birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Ata'mıza saygımızı, minnetimizi ifade edeceğiz. Kriz aşıldı. Bütün Ankaralıları eylem alanına bekliyoruz."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise şunları kaydetti:

"Çıkan kanunlar ve alınan kararların halkla uyuşması lazım. Halkla uyuşmayan kararlar ve kanunlar ölü doğmuştur. Üç gün önce İşiçleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için tüm yolları kapan Valilik ve İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bu yürüyüşü yasaklama kararı aldı. Bunları şiddetle kınıyorum.

"Eğer Atatürk Cumhuriyeti olmasaydı Çoban Mustafa'nın oğlu bugün milletvekili olamazdı"

Ben, Mahmut Tanal. Bir çobanın oğluyum. Eğer Atatürk Cumhuriyeti olmasaydı Çoban Mustafa'nın oğlu bugün milletvekili olamazdı, avukat olamazdı. Beni bu bataklıktan çıkaran Cumhuriyet'in adı Atatürk Cumhuriyeti'dir. Atatürk Cumhuriyeti, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir. Kimsesizlerin kimsesidir. Yarattığı fırsat eşitliğidir. O yüzden şunu söylemek lazım, Atatürk Cumhuriyeti bir Suriye Cumhuriyeti değil. Atatürk Cumhuriyeti, bir Rusya Cumhuriyeti değil. Atatürk Cumhuriyeti bir Çin Cumhuriyeti de değil. Atatürk Cumhuriyeti, insan odaklı, insan onurunu yaşatan, adalet, özgürlük, demokrasi içerikli bir cumhuriyettir. Onun için 86 milyon ulusumuzun Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Aynı zamanda, 12 Nisan 1920 yılında Atatürk ile ilgili bir idam fermanı hazırlanmışken, idam fermanından 12 gün sonra Cumhuriyet ilan edildi.

"Eğer Atatürk Cumhuriyeti olmasaydı o Ankara Valisi orada oturamaz, Vali olamazdı"

Buradan valiliğe sesleniyorum; ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok. Eğer Atatürk Cumhuriyeti olmasaydı o Ankara Valisi orada oturamaz, Vali olamazdı. Kurban olsunlar Atatürk Cumhuriyeti'ne."