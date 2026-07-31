CHP'den Atatürk Posterine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Atatürk Posterine Tepki

CHP\'den Atatürk Posterine Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Sarı, Kayseri'de Altı Ok'un kesilmesini Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırı olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'un kesilmesine tepki göstererek, "Altı Ok'u kesenlerin, Kubilay'dan bugüne Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık edenlerden hiçbir farkı yoktur. Altı Ok yalnızca partimizin amblemi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve aydınlanma mücadelesini simgeler" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'un kesilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'u kesenlerin, Kubilay'dan bugüne Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık edenlerden hiçbir farkı yoktur. Altı Ok yalnızca partimizin amblemi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve aydınlanma mücadelesini simgeler. Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz. Tabelalar değişebilir, ancak aynı zihniyet kendisini her yerde ele vermektedir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Atatürk Posterine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu
Fransa’daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney’nin evi de tahliye edildi Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi

14:12
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı
SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:09:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Atatürk Posterine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.