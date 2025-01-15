CHP'den Bakan Tekin'e Protokol Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Bakan Tekin'e Protokol Tepkisi

CHP\'den Bakan Tekin\'e Protokol Tepkisi

CHP'li Özçağdaş, Bakan Tekin'in Ülkü Ocakları ile yaptığı protokolü tarafsızlık ilkesini çiğneme olarak değerlendirdi.

15.01.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Ülkü Ocakları ile protokol imzalaması nedeniyle tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bakanlığın tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahip olmasına rağmen yaptığı bu protokol, açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır ve asla kabul edilemez" dedi.

"Bu Protokol, Eğitim Hizmetinde Tarafsızlık İlkesini Açıkça Çiğnemiştir" ifadesini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol hakkındaki söylemleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özçağdaş'ın açıklaması şöyle:

Bu protokol, eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesini açıkça çiğnemiştir

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol üzerine bazı açıklamalarda bulunmuş. Konuyla ilgili 9 Ocak 2025'de Ankara İdare Mahkemesi'nde protokolün iptali için dava açmıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapılan bu protokol, başta eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesini açıkça çiğnemiştir. Çünkü Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, "Ülkücü Hareket" adı verilen bir siyasi hareketin kuruluşudur.

Eğitimin kime verileceğinden çok, kimin tarafından verildiğine bakılmalıdır

Bakan ise bir vakıfla protokol yapmanın arkasına sığınarak protokoller hukuk devleti ilkelerine uygun demektedir. Gerçek şudur ki bu protokol, hukuki açıdan Anayasa'ya, kanuna, yönetmeliğe ve genelge hükümlerine aykırıdır. Protokol Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanmıştır. Yani protokol, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindedir. Kaldı ki ilgili Vakıf bu ilişkilerden yararlanarak okullara da ayrıca girmektedir. Eğitimin kime verileceğinden çok, kimin tarafından verildiğine bakılmalıdır. Bilindiği üzere Bakan, cemaat ve tarikat uzantılarıyla yaptığı protokolleri de onları STK olarak görmesi ile açıklamıştı.

Eğitim bir kamu hizmetidir ve tüm eğitim kurumlarında siyaset üstü eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır

Sonuç itibariyle Bakanlığın tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahip olmasına, bir milyona yakın öğretmen ve maaşlarını ödemekten imtina ettiği yüz bin usta öğretici olmasına rağmen yaptığı bu protokol, açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır ve asla kabul edilemez. Niyet ortadadır ve lafı evirip çevirmekle gizlenemez. Eğitim bir kamu hizmetidir ve tüm eğitim kurumlarında siyaset üstü eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Suat Özçağdaş, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Bakan Tekin'e Protokol Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:38:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Bakan Tekin'e Protokol Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.