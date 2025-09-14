CHP'den Büyük Ankara Mitingi Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Büyük Ankara Mitingi Çağrısı

14.09.2025 16:08
CHP, 'Vesayete karşı, demokrasi için!' sloganıyla Tandoğan Meydanı'nda miting düzenliyor.

(ANKARA) - Partisinin Ankara'da yapılacak "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek mitinge çağrı yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hep birlikte özgürlüğe, demokrasiye doyacağız. İşte biz o sofrayı kurmak için buradayız. Hep birlikte doymak isteyenleri saat 17: 00'de Tandoğan Meydanı'na eleğin başına, soframıza ortak olmaya bekliyoruz" dedi.

"Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitingi, saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda yapılacak. Mitinge saatler kala CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bir video ile katılım çağrısında bulundu. Emir, şunları kaydetti:

"Buğdayını toprağa atarsın. Üzerine karlar yağar. Ama o buğday tanesi bilir ki kar, onu öldürmek için değil, beslemek içindir. Kar erir, buğday kök salar, filizlenir. Çünkü hakikat hiçbir zaman toprağın altında çürümez; hakikat zamanı geldiğinde mutlaka yeşerir. Sonra mevsim döner. Bahar gelir, yaz gelir, hasat vakti gelir. Alın teri dökülmüştür, emek verilmiştir. Halkın inancı, mücadelesi, CHP'nin yüz yıllık direnci işte böyle harmana taşınmıştır. Ama harman dediğin sadece buğdaydan ibaret değildir. İçinde saman vardır, çer vardır, çöp vardır. ve işte o anda sert bir rüzgar eser. Bu rüzgar, halkın vicdanıdır. Bu rüzgar, yılların mücadelesinin içinden geçerken köksüz olanı, yüzeysel olanı, menfaat için geleni alır götürür. Çekirdeği, özü, sağlam olanı yere bırakır. Fırtına geçer, buğday kalır. Ama bu yetmez. Bir de elek vardır. Eleğin başına geçersin. Elek sallandıkça, kim buğday kim saman belli olur. Elek sallandıkça, kim halkın umudu, kim kişisel çıkarın peşinde belli olur. Herkes kendini buğday sanabilir, ama hakikat eleğin altında saklanmaz. Elek, ayırır. Halkın iradesi, halkın gücü, halkın temiz vicdanı, bu eleğin kendisidir. Bugün CHP de bu aşamadadır. Bir arınma, bir saflaşma, bir temizlenme evresindeyiz. O yüzden korkuları var. O yüzden bize saldırıyorlar. Çünkü biliyorlar ki halkın harmanında geriye sadece özü, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tertemiz geleceği kalacak. Ve o gün geldiğinde, bu harmandan çıkan ekmek hepimize yetecek. Hep birlikte doyacağız, hep birlikte özgürlüğe, demokrasiye doyacağız. İşte biz o sofrayı kurmak için buradayız. Hep birlikte doymak isteyenleri saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'na eleğin başına, soframıza ortak olmaya bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

