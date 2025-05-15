CHP'den Cezaevleri Sağlık Çalıştayı - Son Dakika
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CHP'den Cezaevleri Sağlık Çalıştayı

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CHP, İstanbul'da cezaevlerinde sağlık sorunlarını masaya yatıracak bir sempozyum düzenliyor.

15.05.2025 09:17
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP, yarın İstanbul'da "Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı" düzenleyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cezaevinde sağlık sorunu yaşamış olan ve bu mağduriyetleri olan vatandaşlarımızı sempozyumumuza bekliyoruz. İnsan hakları bağlamında sağlık hakkını cezaevinde de her noktasıyla masaya yatıracağımız ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerimizi de geliştireceğimiz bir sempozyum olacak. Bu anlamda da çok kıymetli buluyoruz. Çünkü şu anda cezaevleri ülkenin kanayan bir yarası" dedi.

CHP, yarın Kadıköy'deki Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı" düzenleyecek. CHP Sağlık Bakanlığı ve Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, çalıştaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Şahbaz, çalıştayın düzenlenme amacını şöyle anlattı:

"Biliyoruz ki cezaevleri öncelikle çok yoğun bir nüfus barındırıyor. 300 bin kapasiteye 400 bin üzerinde tutuklu ve hükümlü var. ve cezaevlerinde barınmadan beslenmeye, temiz suya erişimden temiz hava ve bulaşıcı hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, ilaca erişim tüm adli tıp hizmetleri konusunda sağlık hizmetlerine erişim noktasında çok büyük sıkıntılar var. ve bu Saraçhane gösterilerinden sonra son dönemde daha çok gündeme geldi. Tutuklanan gençlerimiz, arkadaşlarımız ve bu arada sağlık sorunu yaşayıp uğradıkları polis saldırısında yaralanıp cezaevinde tutulan gençlerimiz ve yıllardır yaşanan sağlık sorunları gündemde şu anda. Onun için biz de CHP olarak cezaevlerinde yaşanan sağlık sorunlarını, sağlık hizmetine ulaşım koşullarını, oradaki hekimlerin bağımsızlığı, hekimlerin çalışma koşulları, ilaca erişim, ruh sağlığı hizmetlerine erişim gibi noktalarda bunu ayrıntılı bir şekilde çalışma ihtiyaç duyduk ve bu sempozyumu düzenliyoruz. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak ve akşam 16.00'ya kadar devam eden geniş katılımlı bir sempozyum olacak."

"Şu anda cezaevleri ülkenin kanayan yarası"

Şahbaz, sağlık hizmetine ulaşma hakkının sadece dışarıdaki vatandaşların değil, cezaevinde bulunan vatandaşların da en temel hakkı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Onun için biz bu çerçevede ve hukuk devletinin olmazsa olmazı sağlık hizmetlerini, ülkemizde cezaevlerindeki sağlık hizmetindeki hak ihlalleri ve eksiklikler, sorunlar, çalışma koşulları, bunların tümünü masaya yatıracağımız bir çalışma, sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumun katılımcıları meslek odaları, dernekler, sivil toplum örgütleri geniş katılımlı bir sempozyum olacak. İstanbul Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Eczacı Odası, Türk Psikologlar Derneği, Türk Diş Hekimleri Birliği gibi örgütlerin, meslek odalarının, birliklerin konuşmacı olarak katkılarıyla bunu gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda tabii ki CHP milletvekilleri ve örgütümüz olacak. Cezaevinde sağlık sorunu yaşamış olan ve bu mağduriyetleri olan vatandaşlarımızı da biz sempozyumumuza bekliyoruz. İnsan hakları bağlamında sağlık hakkını cezaevinde de her noktasıyla masaya yatıracağımız ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerimizi de geliştireceğimiz bir sempozyum olacak. Bu anlamda da çok kıymetli buluyoruz. Çünkü şu anda cezaevleri ülkenin kanayan bir yarası. Her gün gündemde. 400 bin vatandaşımız şu anda cezaevinde. Bu çok büyük bir rakam. Onun için de çok önemsiyoruz bu çalıştayı. Basın emekçilerimizi ve toplumun her kesiminden katılım bekliyoruz."

Zeliha Aksaz Şahbaz, yaklaşık altı saat sürecek Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı'nın ardından sonuç bildirgesinin yayınlanacağını da söyledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sempozyum, İstanbul, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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