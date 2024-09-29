CHP'den Eğitim Politikalarına Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Eğitim Politikalarına Soru Önergesi

CHP\'den Eğitim Politikalarına Soru Önergesi

CHP'li Aşkın Genç, eğitimdeki olumsuz gelişmeleri ve sınıf tekrarı istatistiklerini sordu.

29.09.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, son yıllarda Türkiye'de uygulanan yanlış eğitim politikalarının çocukları ve gençleri derin bir belirsizliğe sürüklediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonunda, Türkiye genelinde sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmıştır? on üç yılda, devamsızlık nedeniyle açık öğretime yönlendirilen öğrenci sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Son yıllarda uygulanan eğitim politikalarının gençlerin üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve eğitimdeki sorunların katlanılmaz hale geldiğini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en kritik unsurdur. Ancak son yıllarda Türkiye'de uygulanan yanlış eğitim politikaları ve sistematik eksiklikler, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi derin bir belirsizliğe sürüklemektedir. İktidarın, eğitimde fırsat eşitliği sağlama iddiasına rağmen, gerçekte uygulanan politikalar, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını zora sokmakta, onları hak ettikleri eğitimi almaktan mahrum bırakmaktadır.

"Eğitim sistemi ciddi bir çöküşe doğru gidiyor"

Özellikle sınıf tekrarı oranlarının artması, öğrenci devamsızlıklarının yükselmesi ve eğitim kurumlarındaki kalite farklılıklarının giderek büyümesi, ülkemizdeki eğitim sisteminin ciddi bir çöküşe doğru gittiğinin göstergesidir. Bu olumsuz tabloya, iktidarın liyakatsiz atamaları, plansız eğitim reformları ve sürekli değişen müfredatlarla verdiği zararlar da eklenince, eğitimdeki sorunların boyutu artık katlanılmaz hale gelmiştir."

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?"

Genç, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonunda, Türkiye genelinde sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmıştır?

Sınıf tekrarına kalan öğrencilerden (ders başarısızlığı ve devamsızlık dahil) kaç tanesi Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) kayıt yaptırmıştır? Kaç öğrenci açık liseye geçiş yapmıştır?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde yeni açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) sayısı kaçtır?

Son beş yılda, Türkiye genelinde MESEM'e kayıt yaptıran öğrencilerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu öğrencilerin ne kadarı zorunlu olarak MESEM'e yönlendirilmiştir?

2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Türkiye genelinde açık öğretime geçen öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin açık öğretime geçiş nedenleri nelerdir?

Son üç yılda, devamsızlık nedeniyle açık öğretime yönlendirilen öğrenci sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde mesleki eğitime ve açık öğretime yönelen öğrencilerin dağılımı hangi illerde yoğunlaşmaktadır?

Türkiye genelinde ders başarısızlığı ve devamsızlık oranlarını azaltmaya yönelik hangi stratejiler ve politikalar uygulanmaktadır? Bu stratejilerin etkinliği nasıl ölçülmektedir?

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Dezavantajlı öğrencilere yönelik özel bir destek programınız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Milletvekili, Yusuf Tekin, Aşkın Genç, Politika, Türkiye, Kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Eğitim Politikalarına Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:42:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Eğitim Politikalarına Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement