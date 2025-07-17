CHP'den Enerji ve Maden Kanununa Tepki

CHP Ankara İl Başkanlığınca, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi talep edildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP milletvekilleri, partililer, bazı sivil toplum örgütleri ve yurdun çeşitli noktalarından gelen çiftçilerin katıldığı basın açıklaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde gerçekleştirildi.

CHP'li Başarır, burada yaptığı açıklamada, İklim Kanunu'na karşı direnmeye devam edeceklerini, kanun teklifinin kabul edilmemesi için TBMM'de sabahlayacaklarını belirterek, "Biz bu yasanın geçmemesi için Meclis'te sabahlayacağız. Biz direneceğiz. Tarih, doğru yerde olanları yazacak, ama birilerini daha yazacak. Üç beş şirketle rant ilişkili olan, para ilişkili olan, bu ülkenin tarihini, doğasını peşkeş çekenleri de yazacak. O yüzden hep beraber direneceğiz diyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da "Biz, bir kez daha uluslararası tekelleri ve kar hırsını, rant hırsını bir kenara bırakıp ülkesinin insanlarının sözünü dinlemeye davet ediyoruz. Yarın çok geç olacak diyoruz. Bu zeytinlikler, bu ormanlar, bu börtü böcek, bu hayvanlar hepimizin. Bu suya, bu tarımsal ürünlere, bu meyvelere hepimizin ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler adına konuşma yapan Aslı Kahraman Eren ise "Ekmek olmadan zeytin olmaz. Zeytin olmadan yağ olmaz. Buğdayı, zeytini, unu, meyveyi, sebzeyi, tarımı, hayvancılığı hepimiz birlikte koruyacağız." diye konuştu.

Grup, açıklamaların ardından bir süre sonra dağıldı.