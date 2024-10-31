CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına "Ne Esenyurt, ne İstanbul, ne Türkiye, sizin siyasi operasyon laboratuvarınız olmayacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Aytekin, X hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Aytekin paylaşımında, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer nezdinde FETÖvari bir operasyonla tutuklanan Esenyurtlunun Türkiye'nin iradesidir. Ne Esenyurt, ne İstanbul, ne Türkiye, sizin siyasi operasyon laboratuvarınız olmayacaktır" dedi.