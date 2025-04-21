CHP'den Esila Ayık'ı Ziyaret İzni Talebi Engellendi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 19 Mart protestolarında tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ı Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret talebi için izin verilmediğini ifade ederek, "Esila Ayık'ı ziyaret etmemiz neden engelleniyor? Adalet Bakanlığı'na soruyoruz, sağlık sorunları yaşayan bir gencimizi, bir öğrencimizi hekim olarak ziyaret etmek istediğimde neden izin verilmiyor? Esila Ayık'ı ziyaret etmek istiyoruz. Yaşadığı sağlık sorunlarını öğrenmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

CHP'nin Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy Cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mine Özerden, Çiğdem Mater ile Ekrem İmamoğlu Başkanımıza destek eylemlerinde tutuklanan Esila Ayık'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedik. Mine Özerden ve Çiğdem Mater için izin çıkarken maalesef Esila Ayık'ı ziyaret etmemiz engellendi ve bunun için onay verilmedi. Biz, şunu merak ediyoruz ve sormak istiyoruz. Esila Ayık'ı ziyaret etmemiz neden engelleniyor? Neden izin verilmek istenmiyor? Adalet Bakanlığı'na soruyoruz, sağlık sorunları yaşayan bir gencimizin, bir öğrencimizin hekim olarak ziyaret etmek istediğimde neden izin verilmiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Sağlık Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak, biz Esila Ayık'ı ziyaret etmek istiyoruz. Yaşadığı sağlık sorunlarını öğrenmek istiyoruz. Bu genç kızımız üzerinde Adalet Bakanlığı tarafından tecrit mi uygulanmaktadır? Görüşmesi engellenmeye mi çalışılmaktadır? Hedef nedir? Bunu gerçekten merak ediyoruz? Çünkü burada hukuksuzca tutuklanan genç kızlarımız, genç kadınlarımız ve diğer gençlerimiz bugün burada tutsaklar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaşanılan hukuksuzluğu, buradaki tecrit koşullarını ve sağlık hizmetlerini erişmede yaşadıkları sorunları öğrenmek istiyoruz. Şeffaf şekilde tutukluların durumlarını bizimle paylaşılmasını ve iletişim kurmamıza engel olunmamasını istiyoruz. Şimdi içeri gireceğiz. Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile görüşeceğiz. Cezaevi yönetimiyle tekrar görüşeceğiz, Esila Ayık ile görüşebilmek için. Biz bu tutumu kınıyoruz. Bunu da halkımızın vicdanına havale ediyoruz."