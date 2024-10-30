CHP\'den Gözaltına Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeybek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta her iki vatandaştan birisinin oyunu alarak belediye başkanı seçilen Özer'in bu sabah gözaltına alındığını ifade etti.

Özer'in GAP Genel Sekreterliği ile kamuda göreve başladığını ve yıllarca devletin farklı kurumlarında çalıştığını belirten Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak yaptıkları değerlendirme sonucu her türlü bilgi, belge ve adli sicil kaydı dikkate alınarak Özer'in Esenyurt'tan aday gösterildiğini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin açıklamasında kısıtlılık kararı olduğunu gördüklerini ve Özer'le görüşemediklerini aktaran Zeybek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz, belediye başkanımızın arkasındayız. Yaptıklarının, Esenyurt halkına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Milletin iradesinin üstünde başka bir iradeyi tanımadıklarını dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız, İzmir'den Ankara'ya gidiyor. Esenyurt Belediye Başkanımızın yanındayız. Esenyurt halkının sonuna kadar arkasındayız. Tekrar söylüyoruz, siyasetin, siyasi partilerin meydanlarda halkla kurduğu başarının dışına taşıyarak mahkemelerde savcı ve hakimlerin vereceği kararla dizayn edilme dönemi artık bitmiştir. Kim, Türkiye gündemini değiştirmek için buna yöneliyorsa bilsin ki ilk yapılacak seçimlerde, milletin çok daha büyük bir iradesiyle ağır bir tokat yemeye mahkum olacaktır."

Öte yandan, belediye önüne gelerek gazetecilere açıklama yapan CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, "Türkiye'de hukuk olduğuna, adalet olduğuna inanıyoruz. Adaletin bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Ergin, Özer'in devlet kademelerinde uzun dönem görev yapmış, ulusal ya da uluslararası tüm kurumlarda kendisini kanıtlamış bir profesör olduğunu aktardı.