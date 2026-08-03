CHP'den Hükümete Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Hükümete Enflasyon Tepkisi

CHP\'den Hükümete Enflasyon Tepkisi
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin enflasyon sorununu yarattığını belirterek, seçimle gitmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Bu hükümet artık sorunun sebebi haline geldi. O yüzden yapılacak ilk iş, bu hükümeti sandık yoluyla evine göndermektir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Temmuz'da aylık enflasyon; TÜİK'e göre yüzde 1,78 (yıllık yüzde 31,75), İTO'ya göre yüzde 2,06 (yıllık yüzde 35,20), ENAG'a göre yüzde 3,07 (yıllık yüzde 50,49) oldu.

En düşük gelirli yüzde 20'lik grubun her 100 liralık harcamasının;

29 lirasını gıda harcamaları, 39 lirasını konut ve kira harcamaları, 9 lirasını ulaştırma harcamaları oluşturuyor. Enflasyona en büyük katkı da bu üç kalemden geliyor.

Yıllık yüzde 31,75'lik enflasyona; gıda ve alkolsüz içeceklerin katkısı 8,94 puan, konutun katkısı 5,21 puan, ulaştırmanın katkısı 5,22 puan. Enflasyonun üçte ikisi, dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerden geliyor.

İlk 7 ayda gerçekleşen enflasyon nedeniyle; Asgari ücretlinin cebinden toplam 25 bin 744 lira, En düşük emekli aylığı alanların aylığından toplam 19 bin 45 lira uçup gitti.

Ama hükümet; ne açlık sınırı altındaki asgari ücretlinin sesini duyuyor, ne de 3 bin 500 lira zam verdiği emeklinin halini görüyor. Saray'ın kontrollü kur-yüksek faiz stratejisi enflasyonu düşüremiyor. Yıllık enflasyon yüzde 30'lara takıldı, bir türlü altına inmiyor. Doğru yönetilse, her vatandaşına dünyanın en ileri ülkelerindeki refah düzeyini sağlayabilecek imkanlara sahip olan ülkemizde, Saray'ın beceriksiz yönetimi elinde yurttaşlarımız işsizlik ile yoksulluk arasında eziliyor.

Bu hükümet artık sorunun sebebi haline geldi. O yüzden yapılacak ilk iş, bu hükümeti sandık yoluyla evine göndermektir. Hukuk zemini üzerinde yükselen, verimliliği artırıp katma değerli üretimi destekleyen ve sürdürülebilirliği sağlayacak yapısal tedbirleri içeren güçlü bir programla, bu programı uygulayacak güven veren liyakatli kadrolarla ülkemizi ve ekonomimizi içine düşürüldüğü bataklıktan çıkarmak mümkündür."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Hükümete Enflasyon Tepkisi - Son Dakika

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